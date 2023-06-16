На сегодняшний день данный ускоритель имеет самую большую длину, достигающую 381 мм

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Zotac выпустила новую флагманскую видеокарту GeForce RTX 4090 PGF OC. Компания анонсировала это событие ранее на этой неделе и выбрала сегодняшнюю дату, совпадающую с 16-й годовщиной со дня рождения бренда Zotac. В дополнение к официальному заявлению от Zotac, китайскому ITHome удалось получить доступ к новинке компании.

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Возможно, вы уже слышали о серии Zotac PGF(Prime Gamer Force), которая представляет собой вершину ее продукции. В своем пресс-релизе Zotac сообщает, что уникальный язык дизайна, представленный новым ускорителе PGF, был разработан в сотрудничестве с Morale Group. Новинка Zotac RTX 4090 PGF OC немного напоминает своим изгибами модель Amp Extreme AIRO.

Дизайн Zotac PGF не лишен привлекательности. Zotac говорит, что эта карта оснащена недавно модернизированной высокоэффективной системой охлаждения Ice Core VC. Охлаждение жизненно важно для стабильной производительности флагманской видеокарты RTX 4090, поэтому кулер имеет три 110-мм вентилятора на двойных шарикоподшипниках, большую контактную пластину, тепловые трубки и никелированные ребра высокой плотности.

Новый флагман имеет двойной BIOS с возможностью выбора тактовой частоты графического процессора и максимальными 2625 МГц в режиме экстрим. Однако тактовые частоты по умолчанию лишь немного превышают эталонные.

Это не должно останавливать настоящих энтузиастов, которые смогут достаточно хорошо разогнать карту, и Zotac подготовился к этому. Помимо продвинутого кулера стоит упомянуть размер этого ускорителя. При размерах 381 × 154 × 74 мм это самая большая из известных GeForce RTX 4090, она на 77 мм длиннее, чем эталонная карта Founders Edition, и на 23 мм длиннее массивной Asus RTX 4090 ROG Strix OC. Еще одна информация, которая будет интересна оверклокерам, заключается в том, что PGF имеет 24 + 4-фазную схему питания, которая позволит разогнать по максимуму данную видеокарту.

Всем известно, как GeForce RTX 4090 показывает себя в играх и приложениях, но на ITHome произвели впечатление температурные показатели, измеренные на Zotac PGF под нагрузкой. В сообщении говорится, что температура ядра карты стабилизировалась на отметке 67,8°C при потреблении 450 Вт, а температура видеопамяти стабилизировалась на уровне 76,6°C. Тестирование показало, что карта стабильно работает при длительной нагрузке.

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Что касается стоимости новой карты RTX 4090 PGF OC, то в Китае она стоит 16999 юаней, что на сегодняшний день эквивалентно примерно 2385 долларам.