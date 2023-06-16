Вчера Intel представила новую систему наименования для серии процессоров Intel Core. Однако не было подробностей о том, что произойдет с серией процессоров для настольных компьютеров.
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Что было упомянуто в презентации Intel и нескольких отчетах, посвященных обновлению бренда Core, это то, что первоначально Intel будет применять новые названия только для своей новой серии Meteor Lake. Однако в этой презентации прямо упоминалось, что произойдет с настольными моделями, а именно, по слухам, Raptor Lake Refresh.
Как стало известно из просочившихся дорожных карт, Intel собирается выпустить более быструю версию своих чипов Raptor Lake для сегмента настольных компьютеров и мобильных устройств. Основная цель состоит в том, чтобы предложить более высокие тактовые частоты и поддержку более быстрой памяти с обновленной серией Raptor Lake, и это должно относиться как к моделям Core-S для настольных ПК, так и к моделям Core-HX для мобильных компьютеров.
Следующая серия настольных процессоров должна стать частью серии 14-го поколения Core, как подтвердили люди, знакомые с этим вопросом. Китайское издание Golden Pig Upgrade всегда было одним из первых, кто делился планами Intel в отношении будущих продуктов. Их видео объясняет, что произойдет с серией Raptor Lake-S/HX, которая должна попасть в линейку Core 14-го поколения, в то время как модели Meteor Lake и Raptor Lake-U/P будут использовать новый способ наименования.
Видео говорит нам, что обновленные процессоры Raptor Lake появятся с новой и старой схемой наименования: новые названия Core 3/5/7 будет применяться только к мобильной маломощной серии U. Кроме того название Core Ultra будет использоваться исключительно чипами Meteor Lake. По сути, ситуация напоминает таковую с серией Ryzen 7000 и попыткой AMD смешать множество архитектур в рамках одной серии продуктов.