Информация с сайта Евразийской Экономической Комиссии подтверждает наличие 16 ГБ памяти на RX 7800 XT

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Компания ASRock готовит свой первый графический ускоритель Radeon RX 7800, скорее всего, на основе новейшего графического процессора Navi 32. Согласно появившемуся в сети списку EEC, карта под названием Radeon RX 7800 XT Phantom Gaming будет иметь 16 ГБ видеопамяти.

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Предполагается, что компания готовит две модели: Phantom Gaming черного цвета, которая должна выглядеть как карта RX 7900 XT, изображенная выше, и белую версию. Обе модели будут иметь заводской разгон.

Несколько дней назад в сети появилось изображение графического процессора AMD Navi 32 с четырьмя кристаллами MCD и одним графическим кристаллом. Согласно имеющейся информации этот графический процессор включает до 60 вычислительных блоков с 3840 потоковыми процессорами. Предполагается, что графический процессор получит 256-битную шину памяти, что соответствует 16 ГБ видеопамяти в карте от ASRock в списке EEC.

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В настоящее время точные технические характеристики Radeon RX 7800 XT неизвестны. AMD также недавно представила модель для рабочих станций под названием Radeon Pro W7800, в которой используется графический процессор Navi 31 с 4480 ядрами и вдвое большее количество памяти. Интересно, что проведенная Igor'sLAB симуляция RX 7800 XT на основе Radeon Pro W7800 показала, что грядущая карта AMD опережает по производительности продающуюся сейчас RX 6800 XT на величину от 4 до 13 процентов.