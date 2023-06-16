Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Видеокарта ASRock Radeon RX 7800 XT появилась на сайте EEC
Информация с сайта Евразийской Экономической Комиссии подтверждает наличие 16 ГБ памяти на RX 7800 XT
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
!! 30 тр цена 65" TV Hyundai 3840 x 2160 LED
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

 Компания ASRock готовит свой первый графический ускоритель Radeon RX 7800, скорее всего, на основе новейшего графического процессора Navi 32. Согласно появившемуся в сети списку EEC, карта под названием Radeon RX 7800 XT Phantom Gaming будет иметь 16 ГБ видеопамяти.

реклама

 Предполагается, что компания готовит две модели: Phantom Gaming черного цвета, которая должна выглядеть как карта RX 7900 XT, изображенная выше, и белую версию. Обе модели будут иметь заводской разгон.

 Несколько дней назад в сети появилось изображение графического процессора AMD Navi 32 с четырьмя кристаллами MCD и одним графическим кристаллом. Согласно имеющейся информации этот графический процессор включает до 60 вычислительных блоков с 3840 потоковыми процессорами. Предполагается, что графический процессор получит 256-битную шину памяти, что соответствует 16 ГБ видеопамяти в карте от ASRock в списке EEC.

рекомендации
-35% на 55" ТV Philips 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
-30% на стиралку Бош 4 серии
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

 В настоящее время точные технические характеристики Radeon RX 7800 XT неизвестны. AMD также недавно представила модель для рабочих станций под названием Radeon Pro W7800, в которой используется графический процессор Navi 31 с 4480 ядрами и вдвое большее количество памяти. Интересно, что проведенная Igor'sLAB симуляция RX 7800 XT на основе Radeon Pro W7800 показала, что грядущая карта AMD опережает по производительности продающуюся сейчас RX 6800 XT на величину от 4 до 13 процентов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #видеокарты #asrock #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #rx 6800 xt #radeon rx 7800 xt #eec
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети появилось фото американской БМП Bradley после прямого попадания российского "Града"
22
Почему с ЧВК «Вагнер» заканчивается тренд на использование ЧВК в России
27
Украина получит от Запада несколько сотен ракет ПВО малой и средней дальности
5
Финны отдали Украине Leopard 2R, оставив себе хорошо показавшие себя советские Т-55
10
Бойцы ВСУ воспользовались тактикой опоссума при перемещении между битой бронетехникой
5
IBM заявила о значительном прогрессе в надежности квантовых вычислений
+
Ради передачи Украине пяти ЗРК "Patriot" компания Raytheon пообещала увеличить производство
3
Украинское командование уже 5 дней не пускает в бой Leopard 2, предпочитая советские Т-64 и Т-72
2
Гаврилов: западные делегаты вышли из зала при показе Россией осколков боеприпасов HIMARS
5
ВСУ усилили нажим на Пологи и расстрел очередной колонны попал на видео
+
Более 10 тысяч российских военнослужащих получили премии за уничтожение или захват военной техники ВСУ
2
МО Украины комментирует наступление ВСУ словами "Постепенно, но уверенно"
6
Украина получит от США 203-мм снаряды, способные "улетать" на расстояние до 47 километров
2
Танк ВСУ раздавил американский броневик MaxxPro после атаки "Ланцета" [Видео]
2
MWM: Трофейный Leopard 2A6 поможет России в создании противотанковых средств
2
Следователи из Москвы потеряли 650 Биткоинов, полученных от команды хакеров Infraud в виде взятки
4
Ворлд Дефенс Пресс похвалила алюминиевый броненосец БМД 4М за сочетание 100мм и 30мм пушек
4
CoinMarketCap спрогнозировал цену XRP на 30 июня в $0.48
1
80% трофеев ВС РФ на Авдеевском направлении - западное вооружение
6
ВКС России нанесли ракетный удар по местам производства беспилотников на Украине
+

Популярные статьи

Индия, получившая удар в спину от США, отказывается от GPS в пользу национальной системы NavIC
9
Как учёный СССР создал Intel Pentium и дал жизнь всем последующим поколениям процессоров Intel
98
США отправили F-22 Raptor на Ближний Восток для противодействия российским Су-35
+
Ситуация на ЛБС в зоне СВО и предполагаемые планы командования ВСУ
5
США увеличат производство ЗРК Patriot после первых боевых потерь: Киев получит пять новых комплексов
8
Вертолет Ка-52 за один боевой вылет отразил 18 атак зенитных ракет типа "Стингер"
13
Как у меня появился первый комп на 286, воспоминания о былом и компьютерной тусовке конца 90х
19
Военные самолеты России и Китая вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи
3
Пентагон предлагает американское гражданство за службу в армии США
12
Куда пропало "Золото Колчака" - тайна Чехословацкого Легиона
3

Сейчас обсуждают

linux4ever
21:49
У них брони в башне нет, его даже игрушечный дрон убьёт кумулятивом.
Макрон попросил наследного принца Саудовской Аравии «повлиять» на Россию касательно Украины — СМИ
Борис Березин
21:43
А за макеты тоже платят?
Более 10 тысяч российских военнослужащих получили премии за уничтожение или захват военной техники ВСУ
dimkahon
21:43
Я долго въезжал в понятие "расширение файла".
Как у меня появился первый комп на 286, воспоминания о былом и компьютерной тусовке конца 90х
хахахер
21:33
лгбт-это психическое заболевание просто
Путин поручил Минздраву создать психиатрический институт по изучению ЛГБТ
CTyDeHT
21:32
Там же новый LGA анонсирован
Появились подробности о будущих обозначениях процессоров Raptor Lake Refresh и Meteor Lake
Konstantin Tigay
21:23
Такое себе... Пожалуй останусь пока что на 2070S
Цены и характеристики видеокарт GeForce RTX 40 SUPER обнародованы инсайдером
Bernigan
21:23
Чего тебе непонятно? Гомогеи это просто извращенцы с изуродованной психикой, потому у них и встаёт не на то, их нужно лечить
Путин поручил Минздраву создать психиатрический институт по изучению ЛГБТ
Алексей Петрович
21:16
По хорошему, они все сами замечательный материал для исследований в психиатрических институтах.
Путин поручил Минздраву создать психиатрический институт по изучению ЛГБТ
Максим Фёдоров
21:15
Да пофиг, пока не скажут, что можно будет в LGA 1700 вставить
Появились подробности о будущих обозначениях процессоров Raptor Lake Refresh и Meteor Lake
Шамиль Джанболатов
21:15
Можно пойти дальше, и вставлять память видеокарту не в саму видеокарту, а в разъемы на материнке, или в видеокарте - чтобы апгрейдить ее
Инженеры PCI SIG сообщили о прогрессе в разработке PCIe 7.0, который будет в 4 раза быстрее PCIe 5.0
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем