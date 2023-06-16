В недавнем интервью Axios глава Xbox Game Studios Мэтт Бути подтвердил, что компания отказалась от создания собственных игр для устаревшей консоли. Это не должно вызывать удивления, учитывая, что Xbox One уже почти десять лет.
реклама
Бути сказал, что единственным исключением является постоянная поддержка текущих игр, таких как Minecraft. Тем не менее в игры для Xbox Series технически можно играть на Xbox One с помощью технологии облачной потоковой передачи Microsoft.
Бути также подтвердил, что продолжится разработка собственных игр для Xbox Series S. Некоторые разработчики недавно попросили Microsoft отказаться от обязательной совместимости с Series S, поскольку совместная разработка для более медленной консоли может помешать проектам, которые в противном случае могут преуспеть на более быстрой Xbox Series X.
Бути признал, что разработка игр для обеих систем требует больше работы одновременно. Одновременно с этим он сказал, что его командам удалось выжать максимум производительности из Series S.
Возвращаясь к Xbox One, стоит сказать, что она хорошо зарекомендовал себя, поскольку и Microsoft, и Sony поддерживали свои консоли последнего поколения дольше, чем обычно. Консоли текущего поколения официально появились в конце 2020 года, но до недавнего времени их было трудно приобрести из-за проблем с цепочкой поставок, связанных с пандемией Covid-19.
Некоторых может удивить, что Microsoft управляет 23 игровыми студиями. Как ни странно, большинство из них еще не выпустили игры для Xbox Series, а до прошлых выходных некоторые даже не анонсировали проекты для консолей Microsoft текущего поколения.
По словам Бути, если раньше цикл разработки для AAA игр составлял два или три года, то теперь он составляет четыре, пять и шесть лет. Сложность новых игр и желание сделать их как можно более красивыми являются основной причиной более длинных циклов разработки.