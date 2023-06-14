AMD обновила свою серию процессоров Ryzen PRO менее чем через год после выпуска Ryzen PRO 5000. Эти процессоры для настольных ПК будут использовать новый сокет AM5, для которого требуется новая память DDR5. Еще одними ключевыми обновлениями для серии Ryzen PRO являются поддержка интерфейса PCIe Gen5 и гораздо более высокие тактовые частоты.
реклама
Процессоры Ryzen PRO теперь работают на частоте до 5,4 ГГц, это более чем на 700 МГц выше процессоров с предыдущей архитектурой Zen3. В целом, частота в режиме ускорения была увеличена с 400 до 700 МГц, а базовая тактовая частота увеличилась на 100–700 МГц для сопоставимых моделей.
Стоит отметить, что все четыре настольные модели имеют такое же тепловыделение 65 Вт, как и их предшественники. Интересно, что количество ядер также не изменилось: флагманский Ryzen 9 PRO 7945 получит 12 ядер, Ryzen 7 PRO 7745 - 8 ядер и Ryzen 5 PRO 7645 - 6 ядер.
Кроме того, AMD запускает серию мобильных процессоров Ryzen PRO 7000, включающую три модели HS мощностью 35–54 Вт)и три модели U мощностью 15–28 Вт. Процессоры будут ограничены 8 ядрами и будут разгоняться до 5,2/5,1 ГГц.
Процессоры AMD Ryzen PRO предназначены для коммерческого и промышленного использования с повышенными функциями безопасности и управляемости. Уже в ближайшее время на рынке появятся несколько новых ноутбуков от HP и Lenovo с процессорами Ryzen PRO 7000.