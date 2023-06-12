Новинка имеет небольшой разгон и переключатель настроек BIOS

В настоящее время партнеры компании AMD изо всех сил пытаются предоставить как можно больше вариантов видеокарт среднего и высокого уровня. К сожалению, AMD ничего не говорит о выпуске графического процессора Navi 32 и любых потенциальных видеокарт серий RX 7800 и RX 7700 для настольных ПК. Такие компании, как Sapphire, сталкиваются с проблемой поиска альтернатив, поэтому наращивают производство моделей текущего поколения на архитектуре RDNA2 и их различных вариаций.

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На китайских розничных платформах Sapphire вскоре представит третий вариант ускорителя Radeon RX 6750XT. Согласно сообщениям, эта модель называется «Overseas Edition» и может быть представлена на международном рынке. Однако на данный момент она не указана на китайских торговых платформах или даже на веб-сайтах ритейлеров, но видеокарта должна появиться во время фестиваля "618" в конце этой недели.

Согласно информации ITHome, карта имеет тактовую частоту 2623 МГц, что представляет собой небольшой заводской разгон на 0,9% по сравнению с эталонными характеристиками от AMD. Судя по всему, карта имеет переключатель настроек BIOS и два разъема питания, как и выпущенная год назад модель NITRO. PULSE RX 6750XT (на фото ниже с NITRO RX 6750XT) не имеет этой функции.

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