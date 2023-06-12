Для большинства пользователей данный производитель видеокарт практически неизвестен, так как является китайским брендом, при чем не самым именитым

Peland, ранее известная под названием Pradeon, является китайским партнером AMD. Карта, изображенная в этом посте, на самом деле имеет название Taichi OC, позаимствованное у ASRock. Дизайн упаковки также может вызвать недоумение, потому что он, похоже, использует таковой от NVIDIA, а также общее название «Игровая видеокарта» в качестве названия продукта.

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На самом деле компания разработала четыре карты с таким дизайном, а именно GeForce RTX 3070 Ti, RTX 3060Ti, Radeon RX 6750XT и Radeon RX 6650XT. Эти карты уже можно найти в Китае.

Интересно, что в описании Radeon RX 6750XT указывается графический процессор Navi 22 с 2560 ядрами CUDA. Конечно, это, скорее всего, означало «потоковые процессоры», но, учитывая другие опечатки в маркетинговых материалах, данный факт не должен никого удивлять. Например, Radeon RX 6750XT предлагает тактовую частоту ядра 2554 МГц, TDP 230 Вт, а также 6-ти и 8-контактные разъемы питания. Карта имеет длину 32 см и толщину в 2,5 слота.

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Карту на базе Navi 22 XT уже можно найти на китайских интернет-платформах по цене около 2899 юаней (406 долларов), но она упадет до 2699 юаней (378 долларов) на фестивале покупок «618» 18 июня.