AXGaming является дочерним брендом Inno3D для китайского рынка и практически не известен за пределами родного рынка

Концепция скрытия кабеля на самом деле довольно проста, так как разъем питания ориентирован по направлению к материнской плате. Кабель питания проходит через отверстие на другой стороне карты, а оттуда подключается к вилке питания, оставаясь при этом скрытым под съемной задней панелью. Поскольку разъема на другой стороне карты нет, то и силовых кабелей не видно.

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Этот дизайн видеокарты был представлен компанией Inno3D, у которой есть специальный бренд для китайского рынка под названием AXGaming. Это первая с такой идеей от данного бренда.

Важно отметить, что разъем припаян к плате. На кабелях нет разъема, как можно было видеть на некоторых эталонных и нестандартных моделях. Это гарантирует, что соединение будет безопасным и надежным.

Естественно, у подобной идеи есть небольшой минус, та именно расстояние между материнской платой и кабелем питания. Гораздо разумнее было бы переместить этот разъем дальше, прямо там, где заканчиваются все стандартные материнские платы ATX и куда подключаются кабели SATA. Это обеспечило бы еще более простую укладку кабелей без необходимости их сгибать и сжимать в довольно тесном пространстве.

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Согласно источнику информации, AXGaming должна реализовать этот дизайн для видеокарт линеек GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti, которые используют исключительно стандартные 8-контактные разъемы питания.