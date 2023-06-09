На прошлой неделе на Computex компания G.Skill организовала соревнование по разгону с участием самых известных членов сообщества оверклокеров. С таким количеством профессионалов в одном месте не потребовалось много времени, чтобы побить новый мировой рекорд, в данном случае по частоте памяти DDR5.
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Оверклокер Seby9123 преодолел отметку 11240 МТ/с 8 июня, что на 20 МТ/с выше, чем его собственный последний майский рекорд. Оверклокер стремился к более высоким частотам во время Computex, и этот результат стал его наивысшим достижением на данный момент, что фактически дало ему первое место в конкурсе. По понятным причинам новые оценки были связаны исключительно с памятью G.Skill, а также использовавшейся материнской платой ASUS Z790:
В то же время Hicookie и Sergmann занимались собственной попыткой разгона, но с использованием материнской платы Gigabyte Z790 Tachyon и памяти AORUS. Всего через несколько часов после того, как был подтвержден мировой рекорд от Seby, они представили свой рекорд, составивший 11254 МТ/с. На данный момент это самый высокий зарегистрированный разгон памяти. Интересно, что такие значения разгона памяти были достигнуты без использования системы охлаждения с жидким азотом.