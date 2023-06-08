Новинка будет иметь уникальный внешний вид и пользовательский интерфейс

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

Xiaomi Civi 3 дебютировал в Китае в прошлом месяце как один из лучших смартфонов 2023 года. Он выделяется из серой массы устройств благодаря своему уникальному двухцветному дизайну и тонкому форм-фактору. Xiaomi Civi 3 предлагается в цветовых вариантах Rose Purple, Mint Green, Adventure Gold и Coconut Ash. Для тех, кто ищет что-то более уникальное, сегодня компания выпустит специальную версию устройства Disney 100th Anniversary Edition с дизайном и пользовательским интерфейсом, вдохновленным мультфильмом о Микки Маусе.

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Хотя Xiaomi еще не раскрыла дизайн Civi 3 Disney 100th Anniversary Edition, известно, что он, по крайней мере, будет включать нестандартную коробку. Компания сообщала, что устройство будет поставляться в коробке, вдохновленной Микки Маусом, украшенной карикатурами на анимированного персонажа, а также будет сопровождаться специальным тематическим пользовательским интерфейсом (UI).

Скриншоты, которыми поделился Kacper Skryzpek, подтверждают, что устройство будет иметь собственные обои и значки приложений, соответствующие теме Микки Мауса. Несмотря на многочисленные косметические изменения, аппаратное обеспечение останется прежним. Специальное издание Xiaomi Civi 3 Disney 100th Anniversary Edition будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 8200 Ultra.

Чипсет будет работать в паре с оперативной памятью LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.1. Смартфон может похвастаться 6,55-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации касания 240 Гц и сертификацией Dolby Vision/HDR10+. Панель имеет 12-битную глубину цвета и высокочастотную ШИМ-регулировку яркости 1920 Гц, а также пиковую яркость 1500 нит.

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Фронтальная камера получит 32-мегапиксельный датчик и задний блок с тремя камерами с основным 50-мегапиксельным датчиком. За автономность телефона отвечает аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.