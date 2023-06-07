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LG анонсировала новый игровой монитор 27GR83Q с частотой до 240 Гц
Монитор имеет разрешение 2560 x 1440 пикселей и современный порт HDMI 2.1 для раскрытия возможностей современных игровых консолей
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 Компания LG является крупным производителем дисплеев и имеет широкий ассортимент мониторов и телевизоров. Расширяя его, южнокорейский гигант анонсировал новый игровой монитор в серии UltraGear. Новый LG 27GR83Q оснащен 27-дюймовой панелью с разрешением 2K и частотой обновления 240 Гц. Он также имеет поддержку порта HDMI 2.1 для улучшения работы с игровыми консолями. 

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 LG 27GR83Q имеет дизайн, похожий на другие мониторы этой серии. Новинка получила тонкие границы сверху и по бокам экрана, а граница панели плавно сливается с остальной частью экрана. Внешняя часть монитора выполнена из тонкого жесткого пластика.

 27-дюймовый ЖК-дисплей имеет разрешение 2560 x 1440 пикселей. Он поддерживает частоту обновления 240 Гц, адаптивную синхронизацию и диапазон VRR от 48 Гц до 240 Гц. Дисплей также имеет статическую контрастность 1000:1, широкий угол обзора в 178°/178° и поддерживает 10-битный цвет. Кроме того дисплей имеет 95% цветовую гамму DCI-P3 и яркость 400 нит. Монитор получил сертификат VESA DisplayHDR 400 и имеет время отклика 1 мс GtG.

 Что касается интерфейсов, то этот монитор оснащен 2 портами USB 3.0, 1 интерфейсом USB-B, 1 DisplayPort 1.4, 2 HDMI 2.1, разъем питания и 3,5-мм аудио разъем.

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 Стоимость игрового монитора LG 27GR83Q составляет 600 долларов. Это, вероятно, цена для рынка США, при этом ожидается, что и в других регионах стоимость будет примерно аналогичной.

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#мониторы #игровые мониторы #мониторы 240 гц #мониторы lg
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