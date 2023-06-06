ARC A60 Pro является новейшим графическим ускорителем для настольных ПК, основанным на архитектуре Intel Xe-HPG (Alchemist). Как и его мобильная версия под названием ARC A60M Pro, он предлагает 16 ядер Xe, включающих 256 ядер FP32 и 12 ГБ памяти GDDR6.
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Помимо технических характеристик, эти карты являются первыми, в которых используется третий графический процессор Alchemist под названием ACM-G12. В сети появлялось множество утечек об этом графическом процессоре, но Intel никогда не признавала, что такая модель когда-либо будет выпущена. Однако изображение, сопровождающее анонсу продукта, не оставляет сомнений в том, что это совершенно новый графический процессор.
По имеющейся информации, ACM-G12 соответствует половине графического процессора ACM-G10 и 192-битную шину памяти. По данным Intel, ARC-A60 Pro будет иметь до 256 ядер XMX, тактовую частоту до 2,4 ГГц, TDP 130 Вт и интерфейс PCIe 4.0 x16. Мобильная версия будет работать на частоте до 1,3 ГГц.
Компания подтвердила, что поставки графического ускорителя ARC-A60 начнутся в ближайшие недели, а мобильная версия должна стать доступна в ближайшие месяцы. Согласно информации HardwareLuxx, карта будет стоить 175 долларов, что является отличной ценой для модели с 12 ГБ памяти.