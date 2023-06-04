Компания показала концепт новинки на Computex 2023, но о перспективах её серийного производства пока нет информации

Компания Sparkle удивила мир, представив новую линейку видеокарт. Некогда популярный производитель вернулся на рынок графических ускорителей причем возобновив свою деятельность с производства видеокарт Intel Arc. Стоит отметить, что Sparkle представила все модели Arc, выпущенные Intel до сих пор, включая Arc A770, Arc A750, Arc A380 и Arc A310. Однако некоторые из них были показаны на Computex только на этой неделе.

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Sparkle явно не собирается ограничиваться рынком видеокарт начального уровня. Компания уже анонсировала и разместила на Newegg карты, такие как графические ускорители Arc A750 и A380, но такая модель, как A770 TITAN, была представлена только на стенде Computex.

Интересно, что в одном из прототипов присутствует водоблок. Концепт с водяным охлаждением Arc A770 оснащен водоблоком Bitspower, который также можно приобрести отдельно. Название этой карты явно не окончательное, а также неясно, поступит ли эта модель когда-нибудь в продажу.

Компания кроме того работает над промышленным низкопрофильным графическим ускорителем Arc A310. Название предполагает, что эта карта не будет предназначена для розничного рынка, но она усилит линейку Sparkle полным спектром графических ускорителей серии Arc. Однако это не первый низкопрофильный графический процессор Arc, поскольку компании MSI и Matrox уже представили свои подобные карты ранее.

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На Newegg можно найти как минимум три графических ускорителя Sparkle, но ни одной карты нет в наличии. Цены варьируются от 139 долларов за Arc A380 до 259 долларов за Arc A750. Флагманская модель Arc A770 с водоблоком на данный момент даже не указана на веб-сайте компании.