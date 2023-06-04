Компания Qualcomm предложила потенциальным участникам саммита Snapdragon запомнить дату начала мероприятия, которое, как обычно, пройдет на Гавайях, но не в то время года, которое можно было бы ожидать. Компания объявила, что мероприятие пройдет с 24 по 26 октября 2023 года, тогда как в предыдущие годы оно проводилось в ноябре.
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Соответственно, теперь считается, что флагманская мобильная система на чепе нового поколения Snapdragon 8 Gen 3 будет выпущена намного раньше, как часть «следующей волны умопомрачительных инноваций» Qualcomm. Известный инсайдер Digital Chat Station утверждает, что чипсет появится в составе новых флагманских смартфонов уже в ноябре 2023 года, а первым его получит серия Xiaomi 14. После чего очередь дойдет до конкурентов, таких как серия Vivo X100, OnePlus 12, приемник iQOO 11 и флагман Realme GT следующего поколения, не говоря уже о моделях следующего поколения Redmi K-серии. Все они, конечно, считаются топовыми устройствами соответствующих брендов с дополнительными характеристиками, соответствующими премиум-классу.