Для покупки будут доступны два варианта смартфона с конфигурациями памяти 8/128 ГБ и 8/256 ГБ

Ранее на этой неделе Realme объявила, что смартфоны серии Realme 11 Pro будут запущены 8 июля в Индии и других регионах мира. В серию Pro входят два устройства: Realme 11 Pro и Realme 11 Pro+. В преддверии запуска появилось новое сообщение, раскрывающее цены и конфигурации системы хранения устройства Realme 11 Pro в ЕС.

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Об этом сообщает NewzOnly со ссылкой на инсайдера Параса Гуглани. По его информации смартфон Realme 11 Pro 5G должен быть запущен с двумя доступными вариантами памяти: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти.

По словам Гуглани, ожидается, что цена варианта Realme 11 Pro 5G с 8/128 ГБ составит 310 евро. Однако конкретные сведения о ценах на вариант с 256 ГБ пока не разглашаются. Гуглани также сообщил, что глобальный вариант Realme 11 Pro 5G будет предлагаться в двух цветовых вариантах: Astral Black и Sunrise Beige. Планируется, что устройство поступит в продажу по всему миру 17 июня. Поскольку Realme 11 Pro уже продается в Китае, то уже все известно о его характеристиках и функциях.

Realme 11 Pro может похвастаться 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+. Благодаря поддержке частоты обновления 120 Гц экран обеспечивает плавное изображение и взаимодействие со смартфоном. Устройство обеспечивает максимальную яркость 950 нит и сертификат HDR10+, повышая качество цветов и контрастность.

За работу Realme 11 Pro отвечает чипсет MediaTek Dimensity 7050 в сочетании с графическим процессором Mali G68. Он комплектуется 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает достаточно места для хранения файлов, приложений и мультимедиа.

За автономность телефона отвечает аккумулятор емкостью 4870 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Это обеспечивает минимальное время простоя и максимальное использование.

Что касается фотографических возможностей, то, Realme 11 Pro оснащен основной камерой на 100 МП с оптической стабилизацией изображения. Кроме того, имеется 2-мегапиксельный портретный объектив для создания эффекта боке. На передней панели находится 16-мегапиксельная камера для селфи.

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Работает смартфон на оболочке Realme UI 4.0 на базе операционной системы Android 13, предлагая удобный интерфейс с рядом параметров настройки. Дополнительные функции включают сканер отпечатков пальцев в дисплее, порт USB Type-C для зарядки и передачи данных, а также поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и GPS. Устройство также поддерживает работу с двумя SIM-картами.