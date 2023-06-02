Анонс HYPR-RX был более полугода назад, а выход состоится до конца июня

В ноябре прошлого года AMD объявила о выпуске технологий FSR 3.0 и HYPR-RX в наступившем году. AMD не хотела раскрывать даты выпуска ни одной из двух технологий, но подтвердила, что HYPR-RX должна быть запущена в первой половине 2023 года.

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Для тех кто не знает, напомню, что HYPR-RX является ответом AMD на NVIDIA Reflex, но она идет немного дальше. Основная идея состоит в том, чтобы снизить задержки и лаги в играх, но, в отличие от Reflex, HYPR-RX также повышает производительность за счет включения RSR (Radeon Super Resolution). Упор сделан на простое в использовании решение в один клик, которое будет работать во многих играх на уровне драйвера.

HYPR-RX основана на RSR, который использует более старый алгоритм масштабирования FSR 1.0 с более низким качеством, чем FSR 2. Преимущество использования RSR заключается в том, что он не требует интеграции с игрой. Алгоритм масштабирует весь кадр, но в то же время это означает, что масштабируется даже пользовательский интерфейс.

AMD пообещала запустить HYPR-RX в первой половине 2023 года, то есть у компании ещё 27 дней для выполнения своего обещания. Учитывая, что в этом году AMD не выпускала серьезных обновлений драйверов, это была бы прекрасная возможность представить хоть что-то новое.

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К сожалению, AMD не сообщает более конкретные сроки запуска FidelityFX Super Resolution 3.0. Одна из ключевых функций, представленных вместе с архитектурой RDNA3, даже не упоминается более 7 месяцев.