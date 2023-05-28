Поддержка скорее всего является предварительной, а характеристики процессоров до сих пор остаются загадкой

Последняя версия мониторинговой утилиты CPU-Z версии 2.06 получила обновление с поддержкой новейшего оборудования Intel, AMD и NVIDIA. Для Intel это означает поддержку некоторых новых серий процессоров Alder Lake-N и Xeon Sapphire Rapids для центров обработки данных, а для NVIDIA - RTX 4070 и 4060 Ti.

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Разработчики CPU-Z также добавили поддержку множества аппаратных средств AMD. Серия Dragon Range, также известная как Raphael для ноутбуков, теперь поддерживается программным обеспечением вместе с только что выпущенным графическим процессором Radeon RX 7600. Что еще более важно, есть первое обновление для Threadripper 7000 под кодовым названием «Storm Peak».

CPU-Z еще не полностью поддерживает грядущую серию HEDT, скорее всего, она предварительная, что просто означает возможность распознавать архитектуру, но не конкретные модели. AMD не подтвердила, когда процессоры будут запущены, не говоря уже о конкретных процессорах.

По данным ASUS компания AMD может выпустить серию Threadripper 7000 во второй половине 2023 года, но официального подтверждения непосредственно от AMD пока не поступало. Для новой серии потребуется новый сокет TR5 и новая память DDR5.

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Процессоры Storm Peak снова могут быть предложены в версиях WS для рабочих станций, также известные как Threadripper PRO, и HEDT для настольных потребительских компьютеров высокого класса. Последний будет поддерживать до четырех каналов памяти DDR5 и иметь 64 линии PCIe Gen5, в то время как у PRO версии эти характеристики будут удвоены.