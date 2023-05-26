Результат чипсета от Samsung крайне разочаровывающий, но можно сделать скидку на использованный в тесте прототип смартфона

На данный момент совершенно очевидно, что Exynos 2300 не будет выпущен. Тем не менее есть несколько предсерийных образцов чипа, которые уже были протестированы в Geekbench ML, где он набрал ничтожные 456 баллов.

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Exynos 2300 был замечен в устройстве под названием Samsung SM-S919O, которое не соответствует описанию ни одного серийного телефона Samsung, что фактически подтверждает его присутствие в прототипе устройства. Тем не менее тестовая запись проливает свет на конфигурацию ядер и тактовую частоту процессора. В отличие от своего предшественника и большинства популярных чипсетов, Exynos 2300 содержит в общей сложности девять ядер в трех кластерах. Его основное ядро работает на частоте 2,6 ГГц, еще четыре, вероятно, производительных ядра работают на частоте 2,59 ГГц и четыре эффективных ядра работают на частоте 1,82 ГГц.

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Это говорит о том, что Samsung экспериментирует с количеством ядер. Это подтверждает слухи о запуске Exynos 2400 в качестве 10-ядерной системе на чипе. Поговаривают, что компания выбрала конфигурацию ядер по формуле 1 + 2 + 3 + 4, что, по сути, не так уж сильно отличается от Exynos 2300. Кроме того даже грядущий чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 может получить четыре кластера ядер, если слухи верны.