Пока это относится к одной модели ASRock RX 7600 Challenger OC у одного из испанских ритейлеров, но гланое, что процесс пошёл

В то время как GeForce RTX 4060 Ti потребовалось четыре часа, чтобы получить скидку в 20 евро, Radeon RX 7600 потребовался для этого один день. Испанский ритейлер CoolMod предлагает Radeon RX 7600 по цене 259,94 евро, что намного меньше официальной рекомендованной розничной цены в 299 евро. Таким образом всего через день после запуска карта получила скидку 40 евро, что на 13% ниже рекомендованной.

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Хотя указание такой низкой цены может показаться ошибкой со стороны CoolMod, продавец является довольно крупным розничным магазином для подобных ситуаций. Излишне говорить, что по этой цене Radeon RX 7600 является очень выгодной сделкой и намного ближе к тому, чего ожидали покупатели (250 евро).

Что касается самой карты, то это модель ASRock RX 7600 Challenger OC, которая в настоящее время продается в других странах по цене около 299 евро.

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Напомню, что AMD представила Radeon RX 7600 по цене 269 долларов или 299 евро в зависимости от региона, что ниже, чем NVIDIA GeForce RTX 4060 за 299 долларов, которая будет выпущена только через два месяца, поэтому у AMD не было причин снижать цену еще раз.