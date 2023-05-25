12-ядерный процессор Ryzen 9 7900X3D в настоящее время стал доступен по цене 499,99 долларов, побив предыдущий рекорд прошлого месяца в 549,99 долларов. Это предложение теперь доступно в магазине AMD на торговой площадке Newegg, который предлагает промо-код MDSCS2343 на 90 долларов, снижающий цену с 589,99 долларов.
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Процессор Ryzen 9 7900X3D был выпущен 28 февраля, то есть прошло практически полных 3 месяца с момента запуска. Это, несомненно, хорошая скидка для не особенно популярной модели в линейке AMD. Большинство геймеров предпочли флагманский 16-ядерный Ryzen 9 7950X3D или 8-ядерный Ryzen 7 7800X3D, учитывая их небольшую разницу в цене. Цена в 499 долларов делает 12-ядерный Ryzen 9 7900X3D еще ближе к 8-ядерному варианту. Сейчас стоимость моделей X3D выглядит так:
AMD Ryzen 9 7950X3D: 629 долларов (ebay), 652 доллара (Amazon);
AMD Ryzen 9 7900X3D: 499 долларов (Newegg);
AMD Ryzen 7 7800X3D: 440 долларов (Newegg), 449 долларов (Amazon).
Цена 629 долларов за 16-ядерный Ryzen 9 7950X3D по-прежнему доступна на eBay. Кроме того, на данный момент это самая низкая цена на флагманской модели. Кроме того, тот же ритейлер предлагает скидку в размере 9 долларов на 8-ядерный процессор Ryzen 7 7800X3D, стоимость которого упала до 440 долларов.
Стоит также отметить, что при покупке некоторых процессоров предоставляется бесплатно игра Star Wars Jedi: Survivor, например, при покупке AMD Ryzen 9 7900X3D за 499 долларов.