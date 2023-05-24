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Xiaomi готовит к выходу неоднозначный планшет Redmi Pad 2
Новый планшет станет во многих отношениях хуже первого Redmi Pad
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 По некоторым данным Xiaomi готовится расширить модельный ряд планшетов Redmi Pad. После дебюта в прошлом году первого Redmi Pad начального уровня, Xiaomi похоже разработала Redmi Pad 2. Предположительно Xiaomi перейдет с чипсетов производства MediaTek на чипсеты Qualcomm для второго поколения Redmi Pad. Напомню, что первый Redmi Pad работал на однокристальной системе Helio G99.

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 Предположительно Redmi Pad 2 будет работать на процессоре Snapdragon 680, который является довольно популярным решением среди среднебюджетных мобильных устройств, таких, например, как Redmi 10C и Honor Pad 8. Стоит отметить, что переход с Helio G99 на Snapdragon 680 снизит производительность на 25%, что необычно для Xiaomi. Кроме того есть информация, что Redmi Pad 2 оснащается 10,95-дюймовым дисплеем, что делает его немного больше, чем предшественник.

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 Однако разрешение дисплея в Redmi Pad 2 упадет до 1920 x 1200 пикселей с частотой обновления 90 Гц. Кроме того, по слухам, планшет будет иметь 8-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную фронтальную камеры, что является еще одним понижением характеристик по сравнению с двумя 8-мегапиксельными датчиками Redmi Pad. Возможно, одним из основных улучшений оригинального Redmi Pad станет ОС Android 13, что приведет к более длительной поддержке и обновлению программного обеспечения. В настоящее время ожидается, что Xiaomi представит Redmi Pad 2 в третьем квартале 2023 года. Компания уже сертифицировала планшет в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) под номером модели 23073RPBFG. К сожалению, список EEC не раскрывает никаких подробностей об устройстве.

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