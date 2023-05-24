Однако особой производительностью они не блещут и основаны на архитектуре предыдущего поколения Zen 2

AMD выпустила новую серию процессоров с низким энергопотреблением специально для Chromebook. Серия процессоров Ryzen 7020C для ноутбуков производится по 6-нм технологическому процессу TSMC и оснащена iGPU Radeon 610M. Цифра «2» в названии подтверждает наличие ядер Zen 2, что разочаровывает в 2023 году.

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AMD утверждает, что серия Ryzen 7020C может обеспечить до 17 часов автономной работы по сравнению с конкурирующими предложениями, такими как Intel Core i3-N305 и MediaTek Kompanio 1380. Выбор конкурентов может показаться несколько странным. Графический процессор Radeon 610M также ненамного лучше.

Несмотря на то, что серию Ryzen 7020C возглавляет Ryzen 5 7020 с 4 ядрами, 8 потоками, TDP 15 Вт, базовой частотой 2,8 ГГц с ускорением до 4,3 ГГц и кэш-памятью 6 МБ, AMD решила выделить модель Ryzen 3 7320C с 4 ядрами, 8 потоками, TDP 15 Вт, базовой частотой 2,4 ГГц с ускорением 4,1 ГГц и кэш-памятью 6 МБ. По сравнению с Ryzen 3 3250C он работает на 25–135 % быстрее, в зависимости от приложения при увеличении времени автономной работы на 60 %.

По сравнению с MediaTek Kompanio 1380, Ryzen 3 7320C на 15–65% быстрее, что не так уж и много, учитывая, что это процессор на базе Arm и не уровня high-end. Ситуация с Intel Core i3-N305 примерно такая же, чип Ryzen превосходит его на 2-42%. Также AMD сравнила Athlon 7120C начального уровня с 2 ядрами, 2 потоками, базовой частотой 2,4 ГГц с ускорением до 3,5 ГГц, 3 МБ кэш-памяти и TDP 15 Вт с MediaTek Kompanio 580.

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Другие функции Ryzen 7020C включают поддержку памяти LPDDR5, вывод видео в формате 4K 60 FPS на три монитора, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. AMD анонсировала два ноутбука, которые будут использовать вышеупомянутые процессоры: Dell Latitude 3445 Chromebook и Asus Chromebook CM34 Flip, оба будут анонсированы до конца второго квартала 2023 года.