Стоимость новинки совпадает с ранее указанной рекомендованной ценой для неё на уровне 299 долларов

Видеокарта RX 7600 уже появлялась в канадском магазине по цене около 444 канадских долларов, но было ясно, что в том случае не была указана окончательная цена. Похоже, что другой канадский магазин уже объявил фактическую цену на грядущие карты Radeon RX 7600 от XFX и Gigabyte, которая, что неудивительно, немного ниже.

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На веб-сайте CanadaComputer в настоящее время представлены три модели видеокарт по цене от 410 до 4520 канадских долларов:

Gigabyte Radeon RX 7600 8GB Gaming OC: 425 канадских долларов (315 долларов США);

XFX Radeon RX 7600 8GB Speedster QICK308 BLACK: 420 канадских долларов (311 долларов США);

XFX Radeon RX 7600 8 ГБ Speedster SWFT210 CORE: 410 канадских долларов (304 доллара США).

Судя по представленным ценникам, слухи о цене RX 7600 в размере 299 долларов постепенно подтверждаются. По этой цене карта будет весьма конкурентноспособной в сравнении с еще не выпущенной NVIDIA GeForce RTX 4060. Это имеет смысл, если учитывать стоимость GeForce RTX 4060 Ti в 399 долларов и её преимущество перед Radeon RX 7600. Об этом свидетельствуют попавшие вчера в сеть первые тесты новинок в пакете 3DMark.

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AMD Radeon RX 7600 официально еще не анонсирована, но ни розничные продавцы, ни партнеры компании похоже не дождались официальной информации и показали грядущую карту среднего уровня от AMD. Значительно возросший поток утечек является прямым признаком, что выход карты должен произойти в самое ближайшее время. Предполагается, что Radeon RX 7600 может быть запущена уже 25 мая, на день позже GeForce RTX 4060 Ti.