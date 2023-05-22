Новинка имеет простой внешний вид и длину менее 21 сантиметра

За последние две недели в сети появилось множество утечек с изображениями моделей графических карт Radeon RX 7600 с нестандартным дизайном, но оставался загадкой дизайн данной видеокарты от самой AMD. Сегодня в сети появились изображения эталонного дизайна Radeon RX 7600, всего за четыре дня до официальной даты запуска устройства 25 мая. Просочившиеся в сеть изображения, предоставленные популярным ресурсом VideoCardz, включают две фотографии, показывающие графическую карту с двумя вентиляторами в черном кожухе с логотипом Radeon, расположенным вверху и с отсутствующей полосой RGB.

реклама

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

На изображении оборотной стороны карты видна очень простая задняя панель. Общий дизайн не слишком далек от существующих высокопроизводительных эталонных видеокарт Radeon RX 7900 XT и 7900 XTX, хотя имеет значительно меньший размер. Сообщается, что длина новинки составляет чуть менее 21 сантиметра по сравнению с 27,6 см у RX 7900 XT на и 28,7 см RX 7900 XTX. Также карта Radeon RX 7600 MBA (made-by-AMD) имеет толщину в два слота.