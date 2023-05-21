Новая функция значительно упростит работу пользователе и функциональность рабочего стола

Microsof планирует воссоздать уникальную функцию ненавистной многими в своё время ОС Windows Vista. Согласно документам, опубликованным Windows Latest, виджеты, в том числе сторонние, вскоре можно будет закрепить на рабочем столе в Windows 11.

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Виджеты привязаны к левой части экрана и имеют ограниченную функциональность. С помощью виджетов Microsoft позволит пользователям расширить возможности своего рабочего стола с помощью таких функций, как Погода, Новости и многое другое.

Microsoft уже улучшает работу и внешний вид виджетов в Windows 11. С грядущим обновлением Windows 11 виджеты возвращаются, а это значит, что вскоре пользователи смогут закрепить виджеты на рабочем столе, а затем получить к ним доступ через доску виджетов.

Возможность закреплять виджеты на рабочем столе значительно повысит производительность, и Microsoft уже работает с разработчиками над поддержкой сторонних виджетов на рабочем столе.

Появление виджетов отложено на будущее обновление, но их значительные улучшения обнадеживают. Эти улучшения могут появиться через обновления Microsoft Store во всех версиях Windows 11.

Новые виджеты для рабочего стола будут загружаемыми веб-программами, которые размещаются на рабочем столе Windows и мгновенно отображают информацию.

Microsoft не убирает «доску виджетов» в Windows 11, а позволит закреплять виджеты на рабочем столе. В некотором смысле эта функция будет похожа на интерактивные виджеты на iPad или Android.

Если открепить виджет с рабочего стола, он по-прежнему будет доступен для Windows через доску виджетов. Другими словами, текущие виджеты останутся на устройстве, но ярлыка на рабочем столе уже не будет. Пользователь может щелкнуть правой кнопкой мыши или нажать и удерживать в любом месте виджета на доске виджетов и выбрать параметр «Закрепить на рабочем столе», чтобы закрепить его на рабочем столе.

В прошлом году Microsoft добавила поддержку сторонних виджетов в Windows 11 и опубликовала документацию, чтобы помочь разработчикам создавать свои виджеты.

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Сторонние виджеты работают на платформе Adaptive Cards, которая использует веб-технологию Microsoft Chromium в качестве дополнения к приложениям Win32 и PWA. Этот шаг открыл двери для различных сторонних приложений, и вскоре может быть объявлено о дополнительных улучшениях, связанных с виджетами.