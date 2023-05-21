Предварительные результаты показываю лидерство новой видеокарты Nvidia

Как известно тестовое приложение 3DMark не всегда является именно тем инструментом, который отражает реальную игровую производительность видеокарт. Однако благодаря данному бенчмарку можно получить косвенное представление об игровых возможностях видеокарт, сравнивая результаты тестирования с другими видеоускорителями от конкурентов и моделями предыдущего поколения. Результаты 3DMark, особенно оценки графики, являются довольно последовательными и сопоставимыми для графических процессоров.

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Тестовый пакет 3DMark всегда включал множество показателей, а последняя версия бенчмарка позволяет тестировать видеокарты в режимах DirectX11, DirectX12 и с трассировкой лучей. Сегодня в сети появились первые данные о производительности всеми ожидаемых видеокарт среднего уровня нового поколения от Nvidia и AMD в тестах FireStrike, TimeSpy и Speed Way.

Результаты показывают, что грядущая RTX 4060 Ti является более производительной, чем Radeon RX 7600. Графический процессор компании NVIDIA показывает лучшие результаты в режимах DX12 и DX12 с RT. RTX 4060 Ti стала на 25% быстрее, чем RX 7600 в TimeSpy и на целых 63% быстрее в Speed Way. Тест FireStrike показал минимальное различие между конкурентами с разницей в единицы процентов, но всё-таки в пользу RTX 4060 Ti.

Если говорить о преемственности поколений, то GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ примерно на 10% опережает RTX 3060 Ti. В данном показателе Radeon RX 7600 является более успешной, так как опережает предшественника RX 6600 на 34 процента.

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Стоит отметить, что приведенные результаты тестирования обеих видеокарт получены из нескольких источников и имеют средние значения. Также для тестирования использовались драйверы для прессы, и официальные драйверы после релиза карт могут изменить показатели производительности.