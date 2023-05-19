Подробностей о процессорах пока нет за исключением использования разъема BGA2114

Утечка с тестовыми инструментами для серии Arrow Lake-HX подтверждает планы Intel в отношении преемника Raptor Lake.

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Напомню, что процессоры Intel Core серии H для энтузиастов были расширены за счет моделей HX в 2022 году. Intel выпустила свою первую гибридную платформу для настольных и мобильных ПК для самых требовательных пользователей, назвав ее «экстремально мобильной». В этой серии использовался кристалл для настольных ПК на мобильном BGA-переходнике, что позволило получить большее количество ядер, но ограничивало мощность для мобильных устройств базовой мощностью 55 Вт и максимальной мощностью 157 Вт в турборежиме.

Похоже, что преемник серии Raptor Lake-HX 13-го поколения должен быть основан на кристалле Arrow Lake. На изображении показан переходник, подтверждающий, что в этой серии будет использоваться разъем BGA2114. Утечка не предоставляет никакой другой информации, такой как количество ядер или даже названия моделей процессоров будущей серии HX.

Intel еще не подтвердила свои планы относительно процессоров Arrow Lake-HX. Тем не менее это может быть одним из первых признаков того, что Arrow Lake и Meteor Lake будут запущены вместе в качестве следующего обновления для мобильной серии Intel Core.

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Серия Core-HX 13-го поколения предлагает больше ядер, более высокие тактовые частоты и больше линий PCIe, чем серия Core H/U. Arrow Lake вполне могут какой-то момент также появиться в настольных ПК.