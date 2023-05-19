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CPU-Z подтверждает спецификации AMD Radeon RX 7600
Видеокарта включает 2048 потоковых процессоров и 8 ГБ локальной памяти
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 Первые подробности о новой видеокарте AMD Radeon RX 7600 впервые появились на прошлой неделе, когда несколько магазинов в Азии начали предлагать ускоритель. Портал VideoCardz сегодня опубликовал скриншот GPU-Z, который подтверждает общие характеристики грядущей видеокарты среднего уровня AMD и раскрывает некоторые дополнительные сведения. Как и в случае со всеми утечками, относиться к информации необходимо с долей скептицизма.

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 AMD Radeon RX 7600 основана на графическом процессоре компании Navi 32 XL с 32 вычислительными блоками и 2048 потоковыми процессорами в сочетании со 128 текстурными блоками и 32 растровыми операционными блоками, которые работают на частоте от 2250 МГц до 2655 МГц при по крайней мере, согласно скриншоту GPU-Z. Графический процессор имеет 128-битную шину памяти GDDR6 с пропускной способностью 288 ГБ/с, а также интерфейс PCIe 4.0 x8 и 8 Гб локальной памяти.

 Говорят, что в реальных сценариях AMD Radeon RX 7600 может разогнаться до 2,85 ГГц, что соответствует 23,3 FP32 TFLOPS, что соответствует вычислительной пропускной способности Radeon RX 6900 XT, одной из лучших видеокарт. Между тем, вычислительная пропускная способность графических процессоров AMD на базе архитектуры RDNA 3 напрямую не преобразуется в реальную игровую производительность, поэтому мы не ожидаем, что Radeon RX 7600 превзойдет флагманское предложение предыдущего поколения.

 Сайт VideoCardz подчеркивает, что программное обеспечение GPU-Z в настоящее время официально не поддерживает розничные видеокарты Radeon RX 7600. Между тем GPU-Z поддерживает и может распознавать графический процессор AMD Navi 33, поскольку утилита должна правильно распознавать мобильные видеокарты Radeon RX 7700/7600. Таким образом, хотя программное обеспечение может не идентифицировать карту, ему все же удается отображать точные характеристики графического процессора.

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 Стоит добавить, что поскольку информация поступает из неофициальных каналов, относиться к ней следует с осторожностью. Тем не менее, учитывая слухи о том, что AMD и ее партнеры начнут продавать свои карты Radeon RX 7600 уже на следующей неделе, вероятность неточности в утечках крайне мала.

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