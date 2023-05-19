Акция будет проходить на страницах компании в социальных сетях

Сегодня утром Nvidia официально анонсировала семейство графических процессоров GeForce RTX 4060 для настольных ПК, которое включает RTX 4060 и RTX 4060 Ti. Новая серия видеокарт GeForce RTX 40 доступна по цене от 299 за RTX 4060 и 399 долларов за RTX 4060 Ti.

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Чтобы отпраздновать появление новых графических процессоров, Nvidia дает возможность получить одну из видеокарт бесплатно. В ходе мероприятия, которое Nvidia называет «крупнейшим летним событием GeForce за всю историю», будут разыграны призы на сумму 150000 долларов в рамках лотереи Summer of RTX 2023 и конкурса Summer of RTX 2023.

Участники розыгрыша будут бороться за одну из 160 видеокарт RTX 4060 и RTX 4060 Ti, которые будут разыграны в качестве призов. Кроме того, два счастливчика получат RTX 4090 Founders Edition, а еще два победителя могут получить RTX 4080 Founders Edition. Если кому-то это покажется мало, то Nvidia раздаст специальную игровую систему с RTX 4090 с рекомендованной розничной ценой 7500 долларов США и два монитора Asus G-Sync с частотой 360 Гц.

Чтобы принять участие в событии, необходимо следить за страницами Nvidia в социальных сетях, чтобы быть в курсе специальных возможностей для розыгрышей и конкурсов. Также нужно ставить лайки и делиться публикациями Nvidia, используя хэштег #RTXOn, на различных платформах социальных сетей. Некоторые из предстоящих событий розыгрыша пройдут во время Xbox и Bethesda Games Showcase 11 июня и Ubisoft Forward 12 июня.

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Напомню, что сегодня Nvidia официально анонсировала видеокарты серии RTX 4060 на основе графических процессоров AD107 и AD106 доступных в конфигурации с 8 ГБ и 16 ГБ памяти по цене от 299 долларов. RTX 4060 Ti с 8 ГБ памяти поступит в продажу в 24 мая, а RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти и RTX 4060 с 8 ГБ выйдут в июле по цене 499 и 299 долларов соответственно.