На данный момент не все ведущие игроки показали свои компактные новинки, но врядли этот процесс надолго затянется

Сегодня партнеры Nvidia представили первые модели GeForce RTX 4060 Ti и RTX 4060 в компактном форм-факторе.

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Colorful GeForce RTX 4060 Mini-V

Компания Colorful разработала совершенно новую видеокарту «Mini-V». Компания утверждает, что эта конструкция с одним вентилятором и двумя слотами, идеально подходит для компактных ПК и HTPC. Размер карты составляет всего 17 см. Согласно имеющейся информации этот дизайн будет использоваться моделью GeForce RTX 4060. Никаких спецификаций объявлено не было, но, поскольку это не графический ускоритель линейки iGame, скорее всего, он будет использовать эталонные спецификации NVIDIA.

Gainward RTX 4060 Ti серии Pegasus

Gainward предлагает две карты форм-фактора mini-ITX длиной менее 17 см. Дизайн имеет двухслотовую конструкцию с одним вентилятором и одним 8-контактным разъемом питания. Компания подтверждает наличие двух моделей либо с заводским разгоном до 2670 МГц, либо со штатными тактовыми частотами NVIDIA. Однако обе модели имеют одинаковый TDP по умолчанию — 160 Вт.

Palit RTX 4060 Ti StormX

Серия StormX от Palit является клоном графических карт Gainward. Обе компании используют одинаковый дизайн платы, а их карты имеют одинаковые тактовые частоты, но дизайн кожуха отличается. Однако это небольшая, едва заметная разница.

Inno3D RTX 4060 Compact

Из восьми новых карт Inno3D, анонсированных сегодня, есть только одна модель Mini-ITX. Карта имеет размеры всего 155x122x39 мм поэтому, скорее всего, это самый маленький графический ускоритель нового поколения на сегодняшний день. Видеокарта RTX 4060 имеет частоты: 1830 МГц и 2460 МГц в базовом варианте и разгоне. Новинка имеет один 8-контактный разъем питания, хотя 6-контактного кабеля будет достаточно для уровня TDP 115 Вт.

ZOTAC RTX 4060 Solo

ZOTAC анонсировала свою видеокарту линейки Solo, которой нет в текущем модельном ряде компании. Видеокарта пока не имеет полных спецификаций, но видно, что это двухслотовый дизайн, который должен соответствовать Mini-ITX. Как и в случае с Inno3D, у ZOTAC планирует выпустить в компактном варианте только RTX 4060.

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На данный момент такие гранды рынка, как ASUS, MSI, Gigabyte, Galax или PNY не анонсировали своих Mini-ITX плат нового поколения. Однако это может произойти в любой момент, так как в предыдущих сериях видеокарт такие модели присутствовали.