Видеокарта GeForce RTX 4060 Ti с 8 ГБ будет стоить 399 долларов, версия с 16 ГБ - 499 долларов, а младшая RTX 4060 выйдет в июле по цене 299 долларов

Сегодня компания Nvidia представила свои планы на грядущие видеокарты среднего класса нового поколения RTX 4060. Новинки станут долгожданными ускорителями для экономных игроков. Модель RTX 4060 Ti 8 ГБ получит стоимость от 399 долларов и заменит существующую RTX 3060 Ti уже в конце мая. RTX 4060 и RTX 4060 Ti 16 ГБ поступят в продажу летом. 4060 Ti 16 ГБ будет стоить 499 долларов, а младший представитель серии RTX 4060 с 8 ГБ оценивается Nvidia в 299 долларов.

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Стоит отметить, что четыре из пяти лучших графических процессоров в обзоре оборудования Steam относятся к классу xx60: GTX 1060, RTX 3060, графический процессор для ноутбуков RTX 3060 и RTX 2060. В то время как более ранние модели могли стоить 200–300 долларов за GTX 1060 и 300–350 долларов за RTX 2060, похоже, что карты класса RTX 4060 в основном унаследуют цены RTX3060, что не так плохо, учитывая текущие рыночные и экономические условия.

Как и следовало ожидать, грядущие RTX 4060 Ti и RTX 4060 могут похвастаться значительно более высокой вычислительной производительностью, чем их предшественники, благодаря значительно более высоким тактовым частотам. Пока нет всех спецификаций для RTX 4060, хотя есть количество ядер и значение TFLOPS.

Количество транзисторов для AD106 увеличилось чуть более чем на 30% по сравнению с GA104. Между тем чипы стали значительно меньше благодаря технологическому процессу TSMC N4. Их размер составляет всего 187,8 мм2 по сравнению с 392,5 мм2. Если взглянуть на AD107 и GA106, то картина будет аналогичной в пользу новинки: 158,7 мм2 против 276 мм2.

Количество SM (потоковых мультипроцессоров) в RTX 4060 Ti и AD106 уменьшилось по сравнению с GA104 и RTX 3060 Ti: 34 SM из максимальных 36 для полного чипа по сравнению с 38 SM из 48 у предшественника. Но тактовая частота в режиме ускорения примерно на 50% выше, что в конечном итоге дает чистое улучшение теоретических вычислений на 36%. Производительность вычислений тензорного ядра также улучшилась на 36%. Кроме того архитектура Ada Lovelace также добавила поддержку FP8. С соответствующими рабочими нагрузками ИИ и глубокого обучения это потенциально может обеспечить до 172% больше вычислений, чем у RTX 3060 Ti.

Стоит обратить внимание, что теоретические цифры вычислений также не учитывают другие архитектурные изменения, которые могут еще больше повысить производительность. RTX 4060 Ti поддерживает технологии DLSS 3, SER (изменение порядка выполнения шейдеров), DMM (микросетки смещения) и OMM (микрокарты непрозрачности), которые могут повысить производительность, если в игре используются эти функции.

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Также необходимо упомянуть ещё одну характеристику, а именно ширину интерфейса памяти. Новинки среднего уровня Nvidia используют более узкий 128-битный интерфейс памяти по сравнению с 256-битным интерфейсом для RTX 3060 Ti и 192-битным для RTX 3060. Чистая пропускная способность памяти снизилась с 448 ГБ/с на RTX 3060 Ti до 288 ГБ/с на 4060 Ti, но больший кэш L2 объемом 32 МБ обеспечивает эффективную пропускную способность 554 ГБ/с, согласно данным Nvidia. Младшая RTX 4060 имеет немного более медленную видеопамять с пропускной способностью 272 ГБ/с, но имеет эффективную пропускную способность 453 ГБ/с благодаря кэш-памяти L2 объемом 24 МБ.