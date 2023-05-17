Таким образом компания хочет привлечь новых покупателей, которые не хотят долго подбирать самостоятельно комплектующие, а максимально быстро приобрести сбалансированный процессор и видеокарту для него

В среду Intel представила свою инициативу под названием Balanced Builds, в рамках которой компания планирует продавать свои комплекты CPU и GPU, предназначенные для обычных геймеров, и позволить производителям ПК предлагать системы Balanced Builds с оптимальной конфигурацией CPU и GPU. Одним из первых комплектов компании включает процессор Core i5-12600K и видеокарту Arc A750 за 423 доллара.

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Хотя высокопроизводительные процессоры Intel Core i9 считаются лучшими для игр и обычно выбираются энтузиастами, текущие видеокарты Intel серии Arc A700 могут предложить привлекательный баланс между производительностью и ценой. Но эти ускорители не подходят для сборки систем высокого класса. Им не требуются процессоры Intel Core i9 премиум-класса, поскольку их потенциал производительности будет полностью продемонстрирован с более доступными по цене процессорами.

Чтобы доказать это, Intel сравнила производительность своего топового процессора Core i9-13900K с несколькими процессорами Core i5 и i7 12-го и 13-го поколений в более чем 50 играх. Выполнив более 15000 тестовых прогонов, компания получила множество данных, чтобы найти оптимальные конфигурации графического процессора и центрального процессора для игр. Результаты показали, что производительность графического процессора может быть ограничена процессором до определенного момента, а графические процессоры Intel Arc A750 и A770 обычно достигают максимальной производительности в сочетании с Core i5 или i7 поколений Alder Lake или Raptor Lake.

Данные также показали, что лучшим процессором для графических плат начального уровня, таких как Intel Arc A380, являются чипы Core i3. Графические процессоры среднего уровня, такие как Intel Arc A750, оптимально сочетаются с процессорами Core i5 и i7, в то время как процессор Core i9 имеет существенное значение только для сверхвысокопроизводительных графических ускорителей, таких как Nvidia GeForce RTX 4080/4090.

Чтобы помочь геймерам, ищущим оптимальное соотношение цены и производительности, Intel объединила усилия с десятками розничных продавцов по всему миру, чтобы предложить недорогие комплекты процессоров и графических процессоров, а также относительно недорогие игровые ПК. Например, самый доступный комплект игровых процессоров стоит 423 доллара, тогда как самый дешевый ПК можно приобрести за 899 долларов. В США системы можно приобрести на Amazon, Newegg, MicroCenter, Best Buy, Costco, CyberPower, MAINGEAR и NZXT.

Примечательно, что Intel некоторое время предлагала свои процессоры с дополнительными дискретными графическими ускорителями для ноутбуков, что позволяет партнерам обеспечивать более высокую графическую производительность и продолжать использовать драйверы Intel без тщательного тестирования конфигурации.

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Возможно, это произошло из-за того, что видеокарты Intel Arc страдали от различных проблем после дебюта. В результате Intel хотела сначала исправить свои драйверы и повысить производительность своих графических процессоров, а только потом запускать маркетинговые акции, направленные на увеличение объемов продаж своих видеокарт. Компания утверждает, что с момента запуска графических карт Intel Arc A750 и A770 несколько месяцев назад, Intel представила множество оптимизаций производительности, включая увеличение FPS на 43% для таких игр, как CS:GO и поддержку 42 новых игр.