Конфигурация графического процессора грядущей видеокарты NVIDIA среднего класса под названием GeForce RTX 4060 Ti теперь подтверждена тестом Geekbench. Понятно, что партнеры NVIDIA уже разослали образцы своих продуктов тестировщикам, и результаты, скорее всего, являются первым признаком начавшегося тестирования.
реклама
Geekbench подтверждает наличие 34 потоковых мультипроцессоров, что говорит о наличие 4352 ядер CUDA. Карта совместима с версией CUDA 8.9 и имеет 8 ГБ видеопамяти со скоростью работы 18 Гбит/с. Эти характеристики точно совпадают с теми, которые появлялись ранее в различных слухах и утечках. Карта предположительно разгоняется до частоты 2,54 ГГц.
Что касается результатов, то новинка набрала 146170 баллов в тесте CUDA Geekbench 5, что ставит ее выше RTX 3060 Ti, но ненамного. Geekbench уже перешло на более новую версию, поэтому общедоступный рейтинг не показывает результаты Geekbench 5, как в этой утечке. Тем не менее краткий обзор последних записей говорит, что RTX 4060 Ti как минимум на 9% быстрее предшественника RTX 3060 Ti.
Согласно утечкам, запуск RTX 4060 Ti 8 ГБ запланирован на 24 мая, то есть ровно через неделю. Остается набраться терпения и дождаться появления независимых тестов, чтобы сделать выводы о реальной производительности грядущей видеокарты Nvidia.