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Nvidia прекращает производство GeForce RTX 3060 Ti
Пока это неофициальная информация, но об этом сообщили несколько источников, кроме того это выглядит вполне логично перед выходом серии RTX 4060
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 Согласно источникам китайского Benchlife, партнёры Nvidia находятся в процессе крупных изменений. Сайт подтвердил, что производство видеокарт семейства RTX 4060 наращивается. Это подтверждение было получено после того, как китайские источники сообщили, что Nvidia прекратила выпуск чипов GeForce RTX 3060 Ti.

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 Видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 Ti хорошо зарекомендовала себя в качестве графических ускорителей среднего уровня. Когда она дебютировала в начале 2021 года, то получила хорошие отзывы в обзорах, причем основным сдерживающим фактором была её доступность по официальной рекомендованной розничной цене в 399 долларов. На тот момент было время пика майнинга. Были также опасения по поводу потенциальных ограничений, связанных с наличием всего 8 ГБ видеопамяти.

 RTX 3060 Ti скоро перестанет быть одной из лучших видеокарт для игр, так как грядет скорое появление серии RTX 4060, которая будет предлагать модели с 8 ГБ и 16 ГБ видеопамяти. Поэтому кажется правильным решение перенаправить ресурсы производства RTX 3060 Ti на более быстрые и эффективные продукты последнего поколения.

 Традиционно видеокарты класса GeForce RTX xx60 входят в число самых продаваемых карт Nvidia. В последнем обзоре оборудования Steam настольная RTX 3060, мобильная RTX 3060, GTX 1060 и RTX 2060 вошли в пятерку самых популярных графических решений.

 Сообщается, что на складах все еще довольно много графических процессоров GA104, используемых в видеокартах RTX 3060 Ti, RTX 3070 и RTX 3070 Ti. Поскольку запуск семейства RTX 4060 близок, может появиться шанс получить одну из карт RTX 3060 Ti с хорошей скидкой.

 Вопрос о скидках и акциях на карты предыдущего поколения также затрагивает вопрос о ценах на новое семейство RTX 4060. Ценообразование Nvidia RTX 40-й серии подверглось критике со стороны обозревателей и пользователей. Текущим самым дешевым графическим ускорителем Ada Lovelace является RTX 4070 за 599 долларов с 12 ГБ видеопамяти. Это значительно выше стартовой цены GeForce RTX 3060 Ti за 399 долларов, поэтому следует ожидать, что часть этого разрыва будет заполнена такими моделями, как RTX 4060 Ti 16 ГБ, RTX 4060 Ti 8 ГБ и RTX 4060 8 ГБ. Остается надеяться, что эти последние две получат стоимость не выше 399 долларов.

 Не стоит также забывать о конкуренте от AMD среднего уровня в лице Radeon RX 7600, которая, по некоторым оценкам, может дебютировать по цене 299 долларов. Согласно утечкам, её запуск также запланирован на конец месяца.

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 Таким образом для Nvidia имеет смысл прекратить производство модели среднего уровня предыдущего поколения. Официального подтверждения от Nvidia нет, но с учетом нескольких источников и здравого смысла нет никаких сомнений в том, что графические процессоры Ampere скоро исчезнут с полок магазинов.

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