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В сети появились изображения iQOO Neo 8 и Neo 8 Pro перед официальным запуском
Изображение задних панелей смартфонов говорит о различие в камерах и поддержке оптической стабилизации старшей моделью
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 iQOO готовится к запуску своей серии смартфонов Neo 8 23 мая, впервые добавляя модель Pro в линейку Neo. Недавно в сети появились изображения iQOO Neo 8 и Neo 8 Pro, демонстрирующие их задние панели. Оба телефона оснащены прямоугольным модулем камеры. Neo 8 Pro имеет маркировку «OIS», намекая на возможную эксклюзивность оптической стабилизации изображения для модели Pro. Neo 8 имеет глянцевую панель зеленого оттенка, а модель Pro — оранжевого оттенка с отделкой под кожу.

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 Предполагается, что iQOO Neo 8 Pro будет оснащен восьмиядерным чипсетом Dimensity 9200+, построенным по 4-нанометровому техпроцессу. Сообщается, что это устройство набрало самый высокий балл AnTuTu среди всех устройств на ОС Android, набрав 1 363 206 баллов. Обычный Neo 8 будет работать на чипсете Snapdragon 8+ Gen 1. Ожидается, что оба телефона будут оснащены 6,78-дюймовыми AMOLED-дисплеями с высокой частотой обновления до 120 Гц, а камеры могут включать 50-мегапиксельный основной датчик и 16-мегапиксельную фронтальную камеру. По слухам, устройства также оснащены батареями емкостью 5000 мАч.

 iQOO сообщает, что серия Neo 8 будет оснащена собственным чипом V1+. Этот чип, который будет присутствовать как в Neo 8, так и в Neo 8 Pro, обещает визуальное улучшение, снижение энергопотребления и улучшение фотографии. Чип V1+ имеет встроенную высокоскоростную кэш-память объемом 32 МБ и поддерживает три алгоритма работы. Этот чип также предлагает оптимизацию для видео в ночное время и обеспечивает отличные возможности съемки даже в условиях минимального освещения.

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 Подтверждено, что iQOO Neo 8 Pro получит 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ хранилища UFS 4.0, что позиционирует его как устройство высокого класса. Результат теста AnTuTu превзошел любой другой телефон Android на этой платформе, включая серию ASUS ROG Phone 7. Более подробная информация о серии Neo 8 ожидается в ближайшие дни, а перед официальным запуском в Китае ожидаются новые утечки.

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