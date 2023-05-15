Информацию об этом сообщили два источника:PC Games Hardware и Moore’s Law is Dead

В сети появилась информация от PC Games Hardware и Moore’s Law is Dead о возможной конфигурации процессоров для настольной платформы AMD следующего поколения. По сообщениям данных источников, серия процессоров на архитектуре Zen5 будет предлагать от 6 до 16 ядер под кодовым названием «Nirvana». Серия будет использовать модернизированную базовую архитектуру Zen5 с кластерами ядер, объединенными в новые CCD (Core Complex Dies) под названием «Eldora».

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Согласно слухам, по-прежнему планируется 6-ядерная модель, а это означает, что обе серии Ryzen 7000 и 8000 могут получить очень похожий модельный ряд. Однако есть несоответствие, когда речь заходит о возможной дате запуска новой серии.

На этих выходных произошла утечка от Moore’s Law is Dead с дорожной картой серверных процессоров AMD Zen5/Zen5c на 2022–2025 годы. Ключевое слово «сервер» указывает на то, что Granite Ridge, указанный в этом документе, относится не к потребительской серии Ryzen 8000, а скорее к встроенным решениям. Тем не менее это показывает, что линейка Granite Ridge действительно ограничена моделью с 16 ядрами и имеет TDP от 65 Вт до 170 Вт.

Что еще более важно, на слайде показано, когда процессоры могут быть запущены в производство, то есть между 1 кварталом 2024 года и 1 кварталом 2025 года, но опять же это может относиться к неигровой платформе.

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Также пока нет упоминания о серии Ryzen 8000X3D. Однако AMD подтвердила, что микроархитектура Zen5 с 3D V-Cache действительно планируется. Важным фактом является то, что дата запуска Zen5 может коррелировать с доступностью 4-нм и 3-нм техпроцессов, которые использует архитектура. Это может объяснить, почему в дорожных картах нет более точных данных.