Самое интересное, что при этом профессиональная карта имеет на 65% меньшую мощность

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Видеокарта Nvidia RTX 4000 SFF Ada Generation предназначена в первую очередь для компактных рабочих станций. Однако это не означает, что на ней нельзя играть. Недавний обзор японского издания Jisaku Hibi показывает, что производительность RTX 4000 SFF очень близка к GeForce RTX 3060 Ti с меньшим на 65% энергопотреблением.

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RTX 4000 SFF основана на графическом процессоре AD104, на котором работают GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4070 Ti. Однако кристалл RTX 4000 SFF имеет только 48 полнофункциональных потоковых мультипроцессоров из 60. Таким образом количество ядер CUDA графической карты Ada Lovelace составляет 6144, что на 4,5% больше, чем у GeForce RTX 4070, но на 20% меньше, чем у GeForce RTX 4070 Ti.

При мощности 70 Вт RTX 4000 SFF имеет очень скромную тактовую частоту. Видеокарта работает с базовой тактовой частотой 1290 МГц с возможностью повышения до 1565 МГц. Кроме того объем памяти на RTX 4000 SFF является ее самой сильной стороной. Видеокарта поставляется с гигантскими для такой карты 20 ГБ памяти GDDR6.

К сожалению, пропускная способность памяти не соответствует характеристикам видеокарты. Ограниченные 160-битным интерфейсом памяти, чипы памяти GDDR6 на RTX 4000 SFF со скоростью 14 Гбит/с могут обеспечить пропускную способность памяти только до 280 ГБ/с.

В обзоре RTX 4000 SFF Jisaku Hibi тестирует видеокарту в 15 играх, таких как Cyberpunk 2077, Marvel's Guardians of the Galaxy, Death Stranding и других, а также в трех разрешениях с разными настройками качества изображения.

GeForce RTX 4070 значительно превзошла RTX 4000 SFF. GeForce RTX 3070 также без проблем превзошла графическую карту для рабочих станций. GeForce RTX 3060 Ti, которая, по слухам, снята с производства, была немного быстрее, чем RTX 4000 SFF. Напомню, что GeForce RTX 3060 Ti имеет мощность 200 Вт. Поэтому производительность RTX 4000 SFF.

GeForce RTX 3060 мощностью 170 Вт также осталась позади RTX 4000 SFF с отрывом в среднем 20%. Что касается прироста от поколения к поколению, то RTX 4000 SFF в среднем примерно на 70% быстрее, чем RTX A2000, производительность которой аналогична производительности GeForce RTX 3050.

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Рекомендуемая производителем розничная цена RTX 4000 SFF составляет 1250 долларов, поэтому вряд ли кому-то придет в голову приобретать её для игр.