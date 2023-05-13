В сети появилось новое видео от канала RedGamingTech с новой информацией о будущих видеокартах RTX 50

Nvidia еще не выпустила полную линейку видеокарт серии RTX 40, особенно "народные" RTX 4060 и RTX 4050, а слухи о следующем крупном потребительских графических процессорах Nvidia просачиваются периодически в сеть.

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Канал RedGamingTech на YouTube, который публикует довольно много информации о RTX 50 под кодовым названием Blackwell, поделился несколькими дополнительными сведениями о том, что готовит Nvidia. По словам RedGamingTech, серия RTX 50 действительно будет основана на 3-нм техпроцессе TSMC.

В то время как слухи предсказывают повышение производительности Blackwell в 2,6 раза по сравнению с Ada Lovelace, источники RedGamingTech указывают на то, что во время внутреннего тестирования дела обстоят у компании не так радужно. Ранние инженерные образцы, похоже, не достигают ожидаемых целевых показателей производительности, несмотря на достижение высоких частот. По-видимому, картина напоминает рост производительности между Pascal и Turing, но Nvidia хочет больше. Это может означать, что компания может увеличить количество SM, если это будет необходимо.

В настоящее время Nvidia тестирует графический процессор GB100, который, вероятно, будет предназначен для центров обработки данных с 256 вычислительными блоками, 5120-битной памятью HBM3 и 128 МБ кэш-памяти L2. Ожидается, что это будет многочиповая модульная архитектура (MCM).

Nvidia уже довольно давно вынашивает идею использования MCM. Ранее ожидалось, что графический процессор GH100 Hopper для центров обработки данных будет иметь дизайн MCM, но он стал монолитным кристаллом со 144 блоками. Учитывая ожидаемое увеличение количества SM для GB100, возможно, наконец-то мы получим первый графический ускоритель с MCM от Nvidia.

По слухам, потребительская карта RTX 50 с GPU GB102 Blackwell будет иметь 144 SM, 384-битную память стандарта GDDR7, 96 МБ кэш-памяти L2 и поддержку PCIe Gen 5 x16. На данный момент информации мало, но если предположить, что Blackwell имеет такое же количество SM, как и AD102, то будут очевидные изменения, такие как количество тензорных ядер и ядер RT следующего поколения вместе с множеством новых функций, включая расширенные конвейеры трассировки лучей.

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Конечно всю информацию о RTX 50 пока следует воспринимать с недоверием, так как до выхода новой архитектуры еще далеко, и многое может измениться.