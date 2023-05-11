Выход игры должен состояться в этом году на консолях нового поколения, ПК и Nintendo Switch

Создатель Mortal Kombat Эд Бун вчера опубликовал тизер со стрелкой часов, которая переходит с 11 на 1. Судя по всему, это как-то связано с названием грядущей игры MK, которая выйдет в этом году. Генеральный директор WB заявил в феврале, что MK 12 выйдет в 2023 году, но, по словам известного инсайдера Billbil-kun, игра на самом деле называется Mortal Kombat 1, что соответствует тизеру Буна.

реклама

Billbil-kun также поделился целевыми платформами и ценами на игру. Предполагается, что MK 1 выйдет на PS5, Xbox Series S/X, ПК и, что удивительно, на Nintendo Switch. Однако, учитывая ограниченные аппаратные возможности, новый MK 1, вероятно, будет доступен на портативной консоли через службу облачной потоковой передачи. Утечка цен подтверждает это, поскольку версия Switch будет стоить 59,99 долларов, а другие версии — 69,99 долларов. Существует также версия Premium за 109,99 долларов и версия для коллекционеров с физическими носителями только для консолей PS5 и Xbox за 249,99 долларов.

Несмотря на название MK 1, игра не будет перезагрузкой серии. Некоторые фанаты утверждают, что это может быть еще одна игра, похожая на MK Trilogy или MK Armageddon. Это имеет смысл, поскольку игра должна отпраздновать 30-летие. С другой стороны, другие фанаты считают, что это может быть полный сброс временной шкалы, как намекает концовка MK 11 Aftermath. В этом случае действие игры будет происходить за 500 лет до оригинальной MK 1, в период Великого Кунг Лао.

рекомендации 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По имеющимся слухам, точная информация, а также дата запуска будут обнародованы на предстоящем мероприятии PlayStation Showcase, которое состоится через две недели.