Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
ASUS ROG Ally с Ryzen Z1 Extreme поступит в продажу 13 июня по цене 699 долларов
Более доступная консоль с процессором Ryzen Z1 выйдет в продажу немного позже по цене 599 долларов
рекомендации
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-45000р на iPhone 14 Pro - смотри цену

 ASUS подтвердила характеристики и дату выпуска своей портативной игровой консоли. По слухам, первой выпущенной консолью станет флагманская версия с чипом Ryzen Z1 Extreme. Эта консоль будет стоить 699 долларов или 799 евро, а поставки начнутся 13 июня. Версия с процессором Ryzen Z1 будет стоить 599 долларов или 699 евро и будет доступна в третьем квартале.

реклама

 ROG Ally является портативной консолью на базе ОС Windows, оснащенной мощным APU AMD Ryzen с архитектурами Zen4 и RDNA3. Это первая серьезная попытка ASUS создать мощное игровое портативное устройство, которое может с легкостью запускать игры для платформы Windows. Консоль имеет семидюймовый дисплей с переменной частотой обновления вплоть до 120 Гц. Экран также поддерживает функцию LFC, компенсирующую низкую частоту кадров до 30 кадров в секунду. Это важная функция для тех, кто предпочитает более длительное время автономной работы за счет снижения визуального качества игры.

 Согласно новой информации, серия процессоров Ryzen Z1 имеет TDP от 7 Вт до 35 Вт. Такой диапазон TDP недоступен для чипов AMD Ryzen 7040U «Phoenix». Компания также подтвердила тактовые частоты для серии APU Ryzen Z1, которые достигают 5,1 ГГц для экстремального варианта и 4,9 ГГц для обычного варианта процессора. Встроенная графика работает на частотах до 2,7 ГГц и 2,5 ГГц для Ryzen Z1 Ryzen Z1 Extreme соответственно. Кроме того, консоль оснащена 16 ГБ памяти LPDDR5-6400.

 Обзоры уже появились в сети, и похоже, что она имеет некоторые недостатки, в том числе относительно небольшое время автономной работы и сбои пользовательского интерфейса. Однако консоль мощнее Steam Deck и тише, что также привлечет потенциальных покупателей.

рекомендации
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RX 7900XT подешевела на порядок
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #asus #игровые консоли #rog ally #asus rog ally #ryzen z1 #amd ryzen z1
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Стали известны даты выхода бюджетных RTX 4060 Ti и RX 7600
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин подробно рассказал о реальном положении дел в Бахмуте
13
В Китае представлены смартфоны Realme 11 с камерами до 200 Мп
+
США готовы раскрыть "Железный купол" производства Израиля над небом Украины если последняя попросит
13
Немецкий репортёр показал фрагменты, частично похожие на части якобы сбитого "Кинжала" [Видео]
32
На одном из курильских островов во время парада проехали "Бастионы" с гиперзвуковыми ракетами
2
Украинские солдаты вынуждены заряжать сломанные американские гаубицы M109L при помощи молотка
7
Украина получит старые Abrams M1A1 без брони и электроники, поскольку танк может попасть в руки РФ
5
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ выходит в продажу 24 мая
4
В России насчитывается более 1 100 000 легковых автомобилей старше 35 лет
+
Польские власти утверждают что обнаружили фрагменты ракеты Х-55, имеющей российское происхождение
2
«СП»: Ученые со всего мира, в том числе из РФ, массово едут уже не в США, а в Китай
6
На Украине могут начать производить самый передовой танк Германии "Panther" в количестве 400 единиц
8
В Германии раскритиковали Шольца после его слов о параде Победы в Москве
35
"3 миллиона" - именно столько собираются заплатить власти Забайкалья за один захваченный Leopard
2
За год AMD уступила Intel в мобильном сегменте, но отыгралась в серверном
+
Т-14 «Армата» окажется не по зубам Leopard 2 и крайне опасен для M1 Abrams в случае применения в СВО
4
Блинкен: У Украины есть все необходимое для выхода на границы 24 февраля
1
Neural Texture Compression - новая технология от Nvidia
8
DeepCool готовит к выходу процессорный кулер Assassin IV
4
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ может появиться в продаже за день до AMD Radeon RX 7600
4

Популярные статьи

Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
78
Бескомпромиссная геймерская сборка за 60 000р для любых игр в разрешении 1080р
12
Почему Артёмовск-Бахмут самая горячая точка в конфликте Украины с Россией
41
Главные игры мая 2023 года
15
Как Фил Спенсер обманывает поклонников консоли Xbox
15
Операционная система macOS: скрытые функции, советы и рекомендации
11
Во что поиграть в мае 2023 года
9
Чудеса оптимизации на примере некоторых консолей
19
12 видеокарт в мою коллекцию - в том числе двухчиповый монстр от nVidia
10
Российский искусственный интеллект: его место в мире, перспективы и вектор развития
2

Сейчас обсуждают

Евгений Соколов
20:33
Только что-то на фронте Т-62 и Т-55 мелькать стали. Арматы на фронте не видать.
Т-14 «Армата» окажется не по зубам Leopard 2 и крайне опасен для M1 Abrams в случае применения в СВО
Евгений Сом
20:19
Вообще то так и есть ярый фанатизм = отсутствие мозгов в следовании за идолом. Надо брать то что лучше. Но реклама что у асус что у мси с их дракончиком как раз рассчитана на людей с уровнем развития ...
Как бренды превратились в «однорукого бандита», а видеокарты ASUS, MSI стоят на 35 000р больше
хахахер
20:18
чистить нацистов теперь будут до вашингтона
Ракеты, которые Великобритания передала ВСУ, способны долететь до Севастополя и Крымского моста
Vergo
20:17
Даже мосфеты более высокого качества (как и прочие виды комплектующих), увы, не гарантируют бесперебойную работу девайса. Пришлось столкнуться с таким случаем. ВК от знаменитого бренда, собранная на ...
Как бренды превратились в «однорукого бандита», а видеокарты ASUS, MSI стоят на 35 000р больше
хахахер
20:14
ядерная война,тут никчему.Изотопы,это на века
Ракеты, которые Великобритания передала ВСУ, способны долететь до Севастополя и Крымского моста
Гоогле Гооглев
20:13
С твоими мозгами, лучше помолчать, умнее выглядеть будешь
Ракеты, которые Великобритания передала ВСУ, способны долететь до Севастополя и Крымского моста
Zerus Zerus
20:09
Я не знаю почему вы так ЛГБТ и "дряни" всякой боитесь, которой вы только по телевизору видите. Вот я смотрю и ужасаюсь из-за вас соотечественников. Я вот не боюсь ЛГБТ честно, т.к не видел гей парадо...
В Китае представлены смартфоны Realme 11 с камерами до 200 Мп
хахахер
20:06
а потом рыбаки нечайно повредят тралом интернет-кабель между сша и великобританией и там начнутся триллионные убытки сразу в этих странах.Крупными козырями,бьют только крупных козырей
Ракеты, которые Великобритания передала ВСУ, способны долететь до Севастополя и Крымского моста
VermeeY
20:06
садись - два, клоун.
Как бренды превратились в «однорукого бандита», а видеокарты ASUS, MSI стоят на 35 000р больше
хахахер
20:00
там радар даже не видит эти ракеты.Ракета слишком быстро летит к цели,она потому и называется гиперзвуковая.Ей бункера подземные колят обычно
В Минобороны РФ опровергли информацию о сбитом над Украиной гиперзвуковом «Кинжале»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем