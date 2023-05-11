Более доступная консоль с процессором Ryzen Z1 выйдет в продажу немного позже по цене 599 долларов

ASUS подтвердила характеристики и дату выпуска своей портативной игровой консоли. По слухам, первой выпущенной консолью станет флагманская версия с чипом Ryzen Z1 Extreme. Эта консоль будет стоить 699 долларов или 799 евро, а поставки начнутся 13 июня. Версия с процессором Ryzen Z1 будет стоить 599 долларов или 699 евро и будет доступна в третьем квартале.

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ROG Ally является портативной консолью на базе ОС Windows, оснащенной мощным APU AMD Ryzen с архитектурами Zen4 и RDNA3. Это первая серьезная попытка ASUS создать мощное игровое портативное устройство, которое может с легкостью запускать игры для платформы Windows. Консоль имеет семидюймовый дисплей с переменной частотой обновления вплоть до 120 Гц. Экран также поддерживает функцию LFC, компенсирующую низкую частоту кадров до 30 кадров в секунду. Это важная функция для тех, кто предпочитает более длительное время автономной работы за счет снижения визуального качества игры.

Согласно новой информации, серия процессоров Ryzen Z1 имеет TDP от 7 Вт до 35 Вт. Такой диапазон TDP недоступен для чипов AMD Ryzen 7040U «Phoenix». Компания также подтвердила тактовые частоты для серии APU Ryzen Z1, которые достигают 5,1 ГГц для экстремального варианта и 4,9 ГГц для обычного варианта процессора. Встроенная графика работает на частотах до 2,7 ГГц и 2,5 ГГц для Ryzen Z1 Ryzen Z1 Extreme соответственно. Кроме того, консоль оснащена 16 ГБ памяти LPDDR5-6400.

Обзоры уже появились в сети, и похоже, что она имеет некоторые недостатки, в том числе относительно небольшое время автономной работы и сбои пользовательского интерфейса. Однако консоль мощнее Steam Deck и тише, что также привлечет потенциальных покупателей.

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