Компания всего на один день опередит AMD с её Radeon RX 7600

Более подробный график запуска линейки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4060 и AMD Radeon RX 7600 сегодня появился в сети. Предполагается, что NVIDIA может выпустить RTX 4060 Ti с 8 ГБ памяти 24 мая, на день раньше конкурента в лице AMD Radeon RX 7600. Для потребителей это является отличной новостью, но обозревателям предстоит многочасовая работа.

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Порталу Videocardz удалось подтвердить, что NVIDIA планирует анонсировать все три модели серии RTX 4060 в середине мая, но фактически в мае будет выпущена только RTX 4060 Ti 8 ГБ. Текущий график выхода предполагает появление RTX 4060 Ti 16 ГБ во второй половине июля, а RTX 4060 8 ГБ — в первой половине того же месяца. Интересно, что, по имеющимся слухам, дата выхода видеокарты AMD Radeon RX 7600 8 ГБ назначена на 25 мая. Конечно, эти даты не являются официальными, а AMD и NVIDIA могут легко их изменить, если что-то пойдет не по плану. Остается надеяться, что указанные даты являются реальными, так как экономные и нетребовательные геймеры уже заждались появления доступных видеокарт от обоих ведущих производителей.

В общем на данный момент график выхода и анонса видеокарт выглядит следующим образом:

RTX 4060 Ti 8G: анонс - середина мая, выпуск - 24 мая;

RTX 4060 Ti 16G: анонс - середина мая, выпуск - вторая половина июля;

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RTX 4060 8G: анонс - середина мая, выпуск первая половина июля.