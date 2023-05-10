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Ремейк System Shock выходит в продажу 30 мая
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 Работа над ремейком System Shock от Nightdive Studios завершена, и игра выйдет в конце этого месяца. Nightdive Studios объявила, что долгожданный ремейк «ушел на золото». В игровой индустрии этот термин означает, что разработка игры закончена и готова к распространению.

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 Сначала она появится для платформы Windows, но в конечном итоге появится и на других игровых платформах, включая PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Linux и macOS. Даты выхода для других платформ пока не сообщаются.

 Nightdive Studios приобрела права на франшизу System Shock в середине 2010-х и в 2016 году запустила успешную кампанию на Kickstarter для финансирования ремейка. Кампания собрала более 1,35 миллиона долларов от 21625 спонсоров.

 Первоначально игра должна была быть выпущена к концу 2017 года, но проект был заморожен в начале 2018 года, когда глава Nightdive Studios Стивен Кик понял, что масштабы игры стали слишком большими.

 Выход ремейка теперь запланирован на 30 мая. Заинтересованные игроки могут предварительно заказать System Shock на платформах цифрового распространения, таких как Steam, GOG или Epic Games Store, за 39,99 долларов. Большинство платформ также предлагают бонус за предварительный заказ в виде бесплатной копии System Shock 2: Enhanced Edition, когда она будет выпущена.

 Согласно информации 2021 года от IGN в игре будет присутствовать полноценный игровой режим VR, который будет не дополнительной функцией, а полностью разработанной с нуля.

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 Пока можно ознакомиться с трейлером System Shock, чтобы получить представление об ожидаемом ремейке. Стоит сказать, что в разработке также находится сериал System Shock, о котором впервые было объявлено в конце 2021 года. В начале 2022 года Грег Руссо (фильм по Mortal Kombat 2021) подписал контракт на написание сценария и постановку сериала. С тех пор никакой дополнительной информации о сериале, который будет транслироваться исключительно на Binge, не публиковалось.

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