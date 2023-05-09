Это довольно интересно, учитывая не такой большой срок после выхода видеокарты

До сих пор не было слышно о перепрофилировании каких-либо графических процессоров Ada Lovelace для использования в других моделях, но это скоро изменится. По словам известного инсайдера @kopite7kimi, компания Nvidia планирует использовать графический процессор AD103 для видеокарты RTX 4070.

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Как нам известно, полноценный графический процессор AD103 в настоящее время не используется ни одной видеокартой на рынке, но RTX 4080 ближе всего к этому с 9728 ядрами CUDA и отключенным всего 5% графического процессора. RTX 4070 имеет 5888 ядер CUDA, поэтому, если NVIDIA решит использовать графический процессор AD103, то это будет означать, что 42% графического процессора будут частично отключены.

Партнеры компании не должны сталкиваться с проблемами при замене графического процессора, поскольку AD103 и AD104 совместимы по контактам. Графический процессор AD103 будет сильно урезан и будет использовать более низкий уровень TDP, поэтому они могут легко использовать те же системы охлаждения. Вопросы могут возникнуть с размером кэша L3, количеством ROP и возможностями кодирования, поскольку на эти характеристики обычно влияет замена графического процессора.

Однако следует отметить, что настольные карты GeForce не чураются смешанных характеристик графического процессора. Они обычно продаются на китайском рынке, и в сети уже предостаточно информации о моделях RTX 3070 и RTX 3060 с нестандартными графическими процессорами. Это может объяснить, почему NVIDIA не отображает точные названия графических процессоров на своем официальном сайте.

Стоит сказать, что использование старших графических процессоров в видеокартах рангом ниже не являются редкостью, однако, обычно это происходит на завершающем этапе производства видеокарт, когда на складах скапливается много графических процессоров, которые необходимо реализовать. Ещё один вариант использования старших GPU - реализация дефектных процессоров, которые имеют не все работоспособные блоки. В данном случае слишком рано выводить подобные карты на рынок. Именно это вызывает вопросы. Но, возможно, мы просто не всё знаем.

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