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Генеральный директор AMD Лиза Су заявила, что закон Мура не умер, а просто замедлился
В отличие от Nvidia в AMD до сих пор уверены в работе закона Мура, но он не будет действовать всегда из-за физических ограничений
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 По мере того как темпы развития транзисторов и их стоимость меняются, технологические компании продолжают спорить о времени окончания действия закона Мура. Генеральный директор AMD недавно высказала новые комментарии об усилиях компании, направленных на то, чтобы ее продукты постоянно улучшались от поколения к поколению.

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 В недавнем интервью генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила убеждение компании в том, что закон Мура не умер, а изменились только его темпы. AMD обращается к новым методам и технологиям для повышения производительности своих чипов следующего поколения.

 Лиза Су разделяет широко распространенное мнение о том, что каждое новое поколение транзисторов обеспечивает меньшее повышение энергоэффективности, чем раньше. Тем не менее потребности технологической отрасли не перестают расти, поэтому важны также новые технологии, такие как чиплеты и 3D-упаковка.

 Комментарии AMD в очередной раз опровергают заявления Nvidia. Дженсен Хуанг за последние несколько лет несколько раз заявлял о смерти закона Мура. Совсем недавно он сделал это ещё раз, чтобы обосновать высокие цены на видеокарты серии GeForce RTX 40 при запуске.

 Вдобавок к их растущей стоимости, Хуанг утверждает, что улучшения производительности и эффективности транзисторов замедлились до такой степени, когда значительный прирост в таких продуктах, как графические процессоры, достижим только за счет передачи большего количества ватт на большее количество транзисторов. Комментарии Nvidia объясняют высокую стартовую цену и высокие требования к мощности таких карт, как RTX 4080. AMD также ранее выражала опасения, что к середине этого десятилетия графические ускорители могут потреблять до 700 Вт.

 Последние комментарии Лизы Су дополняют то, что AMD ранее говорила о законе Мура. На саммите в конце прошлого года главный технический директор Марк Пейпермастер упомянул, что чиплеты стали ответом на недавнее повышение цен на транзисторы.

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 Закон Мура, названный в честь соучредителя Intel Гордона Мура, который скончался в марте, гласит, что количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца. Теория более или менее соответствует действительности с тех пор, как Мур написал свою статью по этому вопросу в 1965 году. В 2005 году Мур признал, что транзисторы не могут уменьшаться вечно, ставя под сомнение существование закона после 2025 года.

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