Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
NVIDIA дарит игру Diablo IV при покупке видеокарт GeForce RTX 40
В акции участвуют все варианты видеокарт, включая настольные, мобильные и входящие в состав готовых систем
рекомендации
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-45000р на iPhone 14 Pro - смотри цену

 Diablo 4 станет очередной частью знаменитой ролевой видеоигры, разрабатываемой и издаваемой Blizzard Entertainment. Это четвертая игра серии Diablo станет продолжением Diablo III. Она была официально анонсирована на игровом мероприятии BlizzCon 2019, и с тех пор поклонники серии находятся в волнительном ожидании выхода игры в продажу.

реклама

 Игра официально выйдет в следующем месяце. Компания Nvidia решила не упускать свой шанс в плане продвижения собственной продукции и устроила специальную акцию. Diablo 4 станет частью новейшего игрового комплекта NVIDIA. Игра с марта доступна в виде бета-версии и была протестирована многими обозревателями. В прошлом месяце NVIDIA объявила, что в Diablo 4 будет реализована новейшая технология масштабирования DLSS 3.

 Согласно описанию комплекта, в акции Nvidia участвуют все видеокарты GeForce RTX 40 для настольных ПК, включая готовые системы, оснащенные этими ускорителями.

 Официальное заявление компании гласит:"Купите соответствующую видеокарту GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti или 4070 или настольный компьютер с одной из вышеупомянутых видеокарт и получите комплект NVIDIA Diablo IV GeForce RTX 40 Series. Этот комплект содержит код загрузки для Diablo IV. Вы также получите дополнительные материалы, такие как средство передвижения «Носитель света» и броня средства передвижения «Капарисон веры», крылья Инария из Diablo III и питомца-мурлока Инария, средство передвижения «Амальгама ярости» из World of Warcraft и набор косметических средств Diablo Immortal Umber Winged Darkness.

 Акция начинается 9 мая 2023 года и заканчивается 13 июня. Если вы получите код в этот период, у вас будет время до 13 июля, чтобы активировать его. Обратите внимание, что коды привязаны к региону. Чтобы активировать код, у вас должно быть установлено приложение NVIDIA GeForce Experience, а также необходима учетная запись Battle.net. Для получения более подробных инструкций о том, как активировать код, посетите официальный сайт NVIDIA.

 Получите незабываемые впечатления от ролевой игры в Diablo IV. Злобные враги, бесчисленные способности, кошмарные подземелья и легендарная добыча в Diablo IV обеспечат захватывающий игровой процесс. Отправляйтесь в путешествие в одиночку или с друзьями, пройдите увлекательную сюжетную кампанию или исследуйте мир, где игроки могут встречаться в городах, чтобы торговать, объединяться, сражаться с боссами или спускаться в зоны PVP для проверки своих навыков друг против друга".

рекомендации
RX 7900XT подешевела на порядок
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

 Как было сказано, акция официально стартует сегодня и продлится до 13 июня. Выход Diablo 4 состоится 4 июня.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #rtx 40 #rtx 4090 #видеокарты nvidia #rtx 4080 #nvidia ada lovelace #rtx 4070 #rtx 4070 ti #diablo 4
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

США подтверждают сбитие гиперзвуковой ракеты «Кинжал» украинским ПВО
107
Ещё один ЗРК Stormer HVM не смог защитить себя от угрозы с воздуха, будучи машиной ПВО
23
Пригожин: Боеприпасы, по предварительным данным, начинаем получать, вживую пока не видели
3
Streacom показала корпус без вентиляторов: до 600W пассивного охлаждения
+
Кадыров обсудит ситуацию в зоне БД с командованием ЧВК "Вагнер" лицом к лицу
4
В ВСУ появился первый ЗРК Avenger, поражённый барражирующим боеприпасом "Ланцет" [Видео]
5
США хотели получить от Турции её комплекс С-400 для изучения
4
Над Рейхстагом вывесили красное знамя Знамя Победы
10
Моддеру удалось записать Windows 11 в память мобильной видеокарты GeForce RTX 3050
2
Россия нарастила производство композитов, требуемых для увеличения выпуска истребителей Су-57
1
Отец-основатель ИИ больше обеспокоен его влиянием на человечество, чем изменением климата
+
В зоне СВО был замечен танк Т-72Б3 с нестандартной защитой типа "скворечник", дооснащённый Контакт-1
+
Отступления не будет: Пригожин сообщил о скором поступлении боеприпасов и вооружения
2
Спикер ВВС Украины: мы будем иметь одну из лучших систем ПВО в мире
8
Суд Берлина разрешил демонстрацию флага и символики России 8 и 9 мая
+
iPhone уцелел при падении с высоты более 4 км
2
Пригожин: ЧВК «Вагнер» остаются в Бахмуте, Минобороны пошли на уступки
7
Армия России нанесла мощнейший удар по тылам ВСУ в преддверии наступления
17
Пользователи недовольны новыми правилами для никнеймов в Discord
3
История о том, как в Украине сбили гиперзвуковой «Кинжал», который в тот день туда не прилетел
19

Популярные статьи

Почти идеальная сборка игрового ПК за 70 000р для любых игр в 2К на максимальных настройка графики
15
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - дрель с дисплеем и кухонный робот Сяоми.
2
Впечатления от замены SSD под Windows с 120 на 256 ГБ в игровом компьютере - стоило ли переплачивать
29
Итоги гоночного уик-энда 6-7 мая
+
ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2023 году – от бюджетных до флагманских
18
Краткий обзор самого дешёвого 60W паяльника из местного магазина
2
Как играется в Rocket League в 2023 году
3
Король Михай I - самый молодой кавалер ордена Победы
2

Сейчас обсуждают

Игорь Абросимов
15:00
"не кого"... Никого, так пишется по-русски
Ещё один ЗРК Stormer HVM не смог защитить себя от угрозы с воздуха, будучи машиной ПВО
Хомяк Шешунчик
15:00
так ты же далбаеб, нищенка подсарайная тебе положено куйню нести, с чем я тебя далбаеба и поздравляю, ты рад что ты далбаеб ?
Украинским беженцам могут выплачивать пособия, лишь бы они "захотели" вернуться на Родину
Вежливый_L_E_O P A R D
14:59
у нас наемники НАТО только воюют. ты че далбаеб свой ТВ не смотришь? Над Киевом сбиты 15 российских ракет Попаданий и пострадавших нет.
Украинским беженцам могут выплачивать пособия, лишь бы они "захотели" вернуться на Родину
Хомяк Шешунчик
14:57
на посмейся, для тебя Азаров сегодня сказал Власти Украины пытаются представить новую реальность, в которой нацизм победили европейцы, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, его с...
Украинским беженцам могут выплачивать пособия, лишь бы они "захотели" вернуться на Родину
Вежливый_L_E_O P A R D
14:57
а кого тогда на параде раха испугалась что аж т34 притащила.
Украинским беженцам могут выплачивать пособия, лишь бы они "захотели" вернуться на Родину
Китя.
14:56
Здесь еще смешнее https://dzen.ru/video/watch/64535fe1e8e68c28ef1b057a?t=8
Украинским беженцам могут выплачивать пособия, лишь бы они "захотели" вернуться на Родину
Игорь Абросимов
14:56
Здешние авторы вообще не разбираются в технике
Ещё один ЗРК Stormer HVM не смог защитить себя от угрозы с воздуха, будучи машиной ПВО
Хомяк Шешунчик
14:55
пока ты мечтаешь о развале России, усроины уже нет
Украинским беженцам могут выплачивать пособия, лишь бы они "захотели" вернуться на Родину
Вежливый_L_E_O P A R D
14:55
Да какое там НАТО, в Украине после оккупации частей четырех украинских областей никакого движения нет. Одна сплошная «Бахмутская мясорубка». Зато сразу и армейскую, и ЧВКашную, и кадыровскую группы уд...
Украинским беженцам могут выплачивать пособия, лишь бы они "захотели" вернуться на Родину
Вежливый_L_E_O P A R D
14:55
В обветшалых декорациях нигде даже близко нет места «победе», «победности», «триумфу». «Вселенная Конашенкова», безусловно, не в счет. В истории советского мифа 9 мая поставлена жирная точка: нацизм в...
Украинским беженцам могут выплачивать пособия, лишь бы они "захотели" вернуться на Родину
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем