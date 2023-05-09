В акции участвуют все варианты видеокарт, включая настольные, мобильные и входящие в состав готовых систем

Diablo 4 станет очередной частью знаменитой ролевой видеоигры, разрабатываемой и издаваемой Blizzard Entertainment. Это четвертая игра серии Diablo станет продолжением Diablo III. Она была официально анонсирована на игровом мероприятии BlizzCon 2019, и с тех пор поклонники серии находятся в волнительном ожидании выхода игры в продажу.

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Игра официально выйдет в следующем месяце. Компания Nvidia решила не упускать свой шанс в плане продвижения собственной продукции и устроила специальную акцию. Diablo 4 станет частью новейшего игрового комплекта NVIDIA. Игра с марта доступна в виде бета-версии и была протестирована многими обозревателями. В прошлом месяце NVIDIA объявила, что в Diablo 4 будет реализована новейшая технология масштабирования DLSS 3.

Согласно описанию комплекта, в акции Nvidia участвуют все видеокарты GeForce RTX 40 для настольных ПК, включая готовые системы, оснащенные этими ускорителями.

Официальное заявление компании гласит:"Купите соответствующую видеокарту GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti или 4070 или настольный компьютер с одной из вышеупомянутых видеокарт и получите комплект NVIDIA Diablo IV GeForce RTX 40 Series. Этот комплект содержит код загрузки для Diablo IV. Вы также получите дополнительные материалы, такие как средство передвижения «Носитель света» и броня средства передвижения «Капарисон веры», крылья Инария из Diablo III и питомца-мурлока Инария, средство передвижения «Амальгама ярости» из World of Warcraft и набор косметических средств Diablo Immortal Umber Winged Darkness.

Акция начинается 9 мая 2023 года и заканчивается 13 июня. Если вы получите код в этот период, у вас будет время до 13 июля, чтобы активировать его. Обратите внимание, что коды привязаны к региону. Чтобы активировать код, у вас должно быть установлено приложение NVIDIA GeForce Experience, а также необходима учетная запись Battle.net. Для получения более подробных инструкций о том, как активировать код, посетите официальный сайт NVIDIA.

Получите незабываемые впечатления от ролевой игры в Diablo IV. Злобные враги, бесчисленные способности, кошмарные подземелья и легендарная добыча в Diablo IV обеспечат захватывающий игровой процесс. Отправляйтесь в путешествие в одиночку или с друзьями, пройдите увлекательную сюжетную кампанию или исследуйте мир, где игроки могут встречаться в городах, чтобы торговать, объединяться, сражаться с боссами или спускаться в зоны PVP для проверки своих навыков друг против друга".

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Как было сказано, акция официально стартует сегодня и продлится до 13 июня. Выход Diablo 4 состоится 4 июня.