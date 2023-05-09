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Производительность графического процессора NVIDIA A800 составляет 70% от оригинального A100
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 Недавний рост спроса на обучение Large Language Models (LLM), таких как Generative Pre-trained Transformer (GPT), вызвал интерес многих компаний к инвестированию в решения GPU, которые используются для обучения моделей ИИ. Однако некоторые страны, такие как Китай попали под санкции США, и NVIDIA приходится создавать модели, соответствующие экспортным правилам США. Два графических процессора: H800 и A800 представляют собой урезанные версии оригинальных H100 и A100 соответственно. Ранее уже сообщалось о H800, однако, он остался таким же загадочным, как A800, о котором речь идет сегодня. Благодаря порталу MyDrivers появилась информация о производительности графического процессора A800, которая находится в пределах 70% от оригинального A100.

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 Напомню, что графический процессор A100 имеет производительность 9,7 терафлопс FP64, 19,5 терафлопс FP64 Tensor и до 624 терафлопс BF16/FP16. Нехитрые математические подсчеты показывают, что 70% производительности оригинала будет равняться 6,8 терафлопс точности FP64, 13,7 терафлопс FP64 Tensor и 437 терафлопс BF16/FP16. Сайт MyDrivers отмечает, что GPU A800 можно купить за 100000 юаней, что на данный момент составляет около 14462 долларов. Это не самый мощный графический процессор, который доступен для китайских компаний, поскольку существует ещё H800. Однако на данный момент нет никакой информации даже о его примерной производительности.

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#nvidia #gpu #nvidia a100 #графические процессоры #gpt #nvidia a800
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