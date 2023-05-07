Однако есть подозрение, что это перемаркированный чип Intel Core i3-10105

Сегодня стало известно, что малоизвестная китайская компания под названием PowerLeader, которая, похоже, до сих пор присутствовала в основном на рынке серверов, выпустила x86 совместимый процессор. На веб-сайте компании нет информации о процессоре, нет даже пресс-релиза о нем, а известно о данном чипе стало из сообщения IT Home. Кроме того появилась фотография нового процессора, которая раскрывает любопытную информацию. ЦП называется Pstar P3 и имеет номер модели P3-01105. Тактовая частота процессора указана на чипе и составляет 3,7 ГГц.

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Однако при ближайшем рассмотрении изображения у большинства людей, интересующихся технологиями, возникнет недоумение, так как это процессор до бесстыдства похож на чип от Intel, использующий сокет LGA-1200. Даже название модели и то, что предположительно является идентификатором ЦП, соответствует стилю Intel в именовании своих процессоров. Комментарии на IT Home и в других источниках предполагают, что это просто переименованный процессор Intel Core i3-10105, хотя вполне возможно, что это чип только выглядит как процессор Intel. Вполне возможно, что этот продукт является результатом какой-то необъявленной лицензионной сделки с компанией Intel. PowerLeader утверждает, что ЦП специально разработан для настольных компьютеров, и компания рассчитывает продавать до 1,5 миллиона единиц в год.