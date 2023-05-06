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AMD Radeon 780M имеет производительность на уровне GTX 1650 Ti Max-Q и RTX 2050
Такую информацию приводит компания AOKZEO, говоря о своей грядущей игровой консоли A1 Pro
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 A1 Pro является одной из немногих портативных игровых консолей с маломощным процессором AMD Ryzen 7040U, о котором было объявлено на этой неделе. Этот процессор Ryzen под кодовым названием «Phoenix» построен на базе архитектур Zen4 и RDNA3 и обладает последними инновациями AMD на рынке мобильных устройств.

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 Компания представила свои тесты со встроенной графикой Radeon 780M с тактовой частотой графического процессора до 2,7 ГГц и 12 вычислительными блоками. Новый iGPU станет обновлением Radeon 680M на архитектуре RDNA2 с тем же количеством ядер, но с тактовой частотой 2,2 ГГц.

 Согласно AOKZEO, Radeon 780M на 28-31% быстрее в синтетических тестах 3DMark, чем iGPU текущего поколения. Что еще более важно, он имеет производительность аналогичную GTX 1650 Ti Max-Q (на 3–7 % медленнее) и мобильной GeForce RTX 2050. Последняя оснащена 64-битной шиной памяти, поэтому плохо работает в TimeSpy. Стоит обратить внимание, что цвета в бенчмарках 3DMark перепутаны:

 Что касается ЦП, APU Phoenix производительнее, чем Ryzen 9 6900HX последнего поколения (при 45 Вт). Напомню, что процессоры Phoenix U-серии работают в диапазоне мощности от 15 до 30 Вт, поэтому даже при максимальном значении TDP новый процессор быстрее.

 Компания также представила свои оценки игровой производительности в некоторых играх AAA класса. Разрешение и качество изображения будут зависеть от конкретной игры, но ключевой вывод заключается в том, что встроенный графический процессор обеспечивает 45–60 кадров в секунду во всех играх с разрешением не менее 800p (у консоли экран с разрешением 1200p).

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 Ryzen 7 7840U, без сомнения, является мощным процессором для игр, однако консоль AOKZOE A1 продается по цене 799 долларов, и это только стартовая цена. Компания приняла решение увеличить конфигурацию памяти по умолчанию с 16 ГБ до 32 ГБ всего за несколько часов до запуска, чтобы выделиться среди конкурентов, таких как ASUS ROG Ally. Если слухи о цене Ally в 699 долларов окажутся правдой, то A1 Pro будет очень сложно с ней бороться.

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