Согласно обнаруженным @momomo_us данным частота графического процессора RTX 4060 Ti составляет от 2310 МГц

Известный инсайдер @momomo_us обнаружил линейку видеокарт Palit RTX 4060 Ti с частичными характеристиками. Это первый раз, когда продавец подтверждает тактовые частоты нового графического процессора GeForce.

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Ранее было заявлено, что RTX 4060 Ti может иметь тактовую частоту 2535 МГц по умолчанию, но утечка из российского магазина рисует другую картину. Продавец упомянул четыре нестандартные карты Palit с тактовой частотой от 2310 МГц до 2685 МГц. То ли частота 2310 МГц указана неверно, то ли эта модель действительно работает почти на 200 МГц ниже, чем предполагалось ранее, мы пока не известно.

Известно, что каждая из этих карт будет оснащена памятью GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с. Это еще одно доказательство того, о чем упоминали другие инсайдеры в прошлом. Также подтверждено, что RTX 4060 Ti имеет 8 ГБ 128-битной памяти, а это означает, что максимальная теоретическая пропускная способность на базовой частоте не превысит 288 ГБ/с.

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Очевидно, что RTX 4060 Ti появится очень скоро, а неофициальным периодом запуска ожидается конец текущего месяца. До сих пор NVIDIA не сообщала никаких планов относительно модели RTX 4060, несмотря на то, что в сеть попали почти полные спецификации. Пока нет подтверждения тактовых частот младшей версии, но есть вероятность, что они будут аналогичны варианту RTX 4060 Ti.