Список включает уже не новые модели линеек POCO F, POCO M и POCO X

POCO раскрыла новые подробности о выпуске новой оболочки MIUI 14 для большего количества своих смартфонов. Ранее компания объявила, какие устройства получат Android 13 в рамках обновления MIUI 14. Однако Xiaomi будет обновлять до MIUI 14 устройства как на Android 12, так и Android 13, что позволяет её дочерним компаниям, таким как POCO, устанавливать MIUI 14 на старые устройства.

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В марте POCO подтвердила, что обновит 18 смартфонов до MIUI 14 в период между вторым и третьим кварталами 2023 года. Теперь компания сообщила, что 11 устройств должны получить MIUI 14 в рамках своего развертывания во втором квартале 2023 года. По-видимому, новый список устройств относится ко всем версиям смартфонов, продаваемых по всему миру, а его предыдущий список относился только к Индии. В результате POCO C55 и POCO F3 GT отсутствуют среди 11 устройств, показанных ниже, из-за их эксклюзивности для Индии.

Итак, список готовящихся к обновлению устройств включает:

POCO F2 Pro;

POCO F3;

POCO F4;

POCO F4 GT;

POCO M3;

POCO M4 5G;

POCO M5;

POCO X3 GT;

POCO X3 NFC;

POCO X3 Pro;

POCO X4 GT.

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Таким образом POCO расширила участие в обновлении во втором квартале 2023 года еще на 7 устройств, которые охватывают серии POCO F, POCO M и POCO X. Стоит обратить внимание, что POCO может потребоваться больше времени для рассылки MIUI 14 в разные регионы. Кроме того POCO заявляет, что добавит другие устройства в планы будущих обновлений, хотя и не сообщила, когда они будут подтверждены.